STACI x MOVE ELEVATOR

Spécialisée en communication de marques, en logistique et services dédiés aux points de vente, ainsi qu’en solutions informatiques et digitales, Move Elevator se distingue par ses services à valeur ajoutée personnalisés : une smart gestion des commandes et des outils de reporting, son expertise dans la gestion de projets et ses solutionslogistiques uniques.

Dans la continuité de sa stratégie de croissance européenne et internationale, Staci acquiert 100% du capital de Move Elevator.

« Il s’agit d’une étape importante dans l’élargissement de notre offre de services sur le marché allemand avec la possibilité d’offrir des solutions paneuropéennes uniques » commente Dorothéa Jahn - CEO de Move Elevator.

RENFORCER UN POSITIONNEMENT GLOBAL

Cette acquisition dynamise la croissance de la part de marché en Allemagne du groupe et renforce le positionnement de Staci en Europe. Staci, dont le savoir-faire reconnu depuis 30 ans reste le premier atout, poursuit ainsi le maillage de son réseau international constitué aujourd’hui de 45 sites logistiques.

« Nous sommes très heureux de souhaiter la bienvenue à Dorothea Jahn - Fondatrice de Move Elevator, Mirko Sosnowski - Directeur Commercial de Move Elevator - et toute leur équipe au sein du Groupe Staci. Dorothea Jahn et Mirko Sosnowski vont participer activement au développement des activités logistiques de Staci en Allemagne qui représente un fort potentiel pour Staci. Nous enregistrons déjà une croissance de 15% de notre chiffre d’affaires cette année. » indique Thomas Mortier, CEO de Staci.