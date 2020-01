STACI x SAFAR GROUP

L’offre de reprise présentée par Staci fin décembre 2019 a été retenue par le Tribunal de Commerce de Mulhouse pour la branche logistique de Safar group, les salariés et le bail d’un bâtiment de 15 000 m2 situé au Plessis-Pâté.

Thomas Mortier, CEO de Staci déclare : « Nous sommes ravis d’avoir pu sauver 51 emplois et d’accueillir l’équipe de Safar Logistique dans le Groupe STACI. Cette opportunité représente de nombreuses synergies avec les sites STACI déjà opérationnels dans le sud de Paris au Plessis-Pâté, Bondoufle et Moissy Cramayel. Je tiens aussi à remercier les représentants du personnel, les salariés et les actionnaires de Safar Logistique d’avoir soutenu l’offre de Staci. »