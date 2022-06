Sqwad lève 3M€ pour accélérer le développement de sa plateforme collaborative de partenariats entre marques DNVB, ces marques nées en ligne.

Sqwad, la plateforme qui réinvente le partenariat de marques en ligne et crée des univers de marques, annonce une levée de fonds de 3 M€ auprès de Samaipata, un fonds d’investissement spécialisé dans la tech. Sqwad a été fondé par Anis Chagar, ancien consultant chez Kearney et spécialisé dans le e-commerce, Mohcine Heddi ex ingénieur informatique à l’Institut du cerveau et de la moelle épinière, et Mehdi Rifai, qui a fait ses armes chez Criteo en tant que data scientist et product manager.

Sqwad met fin à l’explosion du CAC en réduisant la dépendance des marques aux géants du web Google, Facebook et Instagram

L’augmentation des coûts d’acquisition, la mise en place de règles de confidentialité plus strictes ou encore la disparition du cookie nuisent fortement aux acteurs du web et principalement pour les e-commerçants. La multiplication des acteurs a entraîné une saturation des plateformes et une augmentation considérable des coûts d’acquisition clients. Il est donc important, pour les marques en ligne, de repenser leur croissance et diversifier leurs canaux d’acquisition.

L’acquisition clients pour les entreprises B2C a augmenté de 80% au cours des dernières années. Cela est d’autant plus vrai pour les DNVBs pour qui 84% de l’acquisition provient de canaux payants. Un chiffre qui n’a jamais été aussi élevé ! Sqwad offre une alternative à ces marques pour obtenir de nouveaux consommateurs à moindre coût en misant sur l’entraide et l’échange de visibilité.

La start-up développe des outils permettant aux marques de penser le partenariat comme un levier de croissance stratégique à part entière pour collaborer et prospérer ensemble. Grâce à leur algorithme propriétaire, Sqwad permet aux marques partageant les mêmes valeurs de convertir des clients ultra-qualifiés avec des publicités et ventes croisées (cross-advertising et cross-selling).

Ainsi, la plateforme offre une alternative aux commerçants qui souhaitent se développer en ligne de manière pérenne et réduire leurs coûts d’acquisition. Pour Anis Chagar, CEO et co-fondateur de Sqwad : « Nous souhaitons à travers Sqwad proposer un système collaboratif pour aider les marques à diversifier leurs canaux d’acquisition et diminuer leur dépendance aux géants du web. L’entraide est la base du commerce et nous aimerions y revenir. Sqwad permet aux marques de vendre davantage ensemble et partout. Selon nos premiers chiffres, les marques ont des taux de conversion sur notre plateforme 8 à 10 fois supérieurs à ceux d’autres canaux comme Google, Facebook et Instagram »

La levée de fonds et l’expertise du fonds pan-européen Samaipata vont permettre à la start-up de recruter principalement dans les équipes tech et marketing en vue de se lancer rapidement sur le marché européen. Sqwad a pour ambition d’être l’acteur européen qui révolutionne la manière dont les marques pensent l’e-commerce.

“L’e-commerce est en constante croissance, et dépassera les 820 milliards d’euros en Europe en 2022. Aussi avec la disparition des cookies et l’intensification de la législation concernant les données personnelles, cela devient très compliqué d’acquérir et fidéliser leurs clients. Sqwad répond donc à un véritable besoin et nous sommes persuadés que cette startup participera activement au futur de l’e-commerce" Aurore Falque-Pierrotin, Partner chez Samaipata.

La startup compte actuellement dans sa communauté les DNVBs les plus prometteuses, parmi lesquelles Krème, Smoon, Bandit, Atelier Particulier, ou Perus.

Juliette Lailler, Co-fondatrice de Krème : “La collaboration entre marques est un outil de recrutement puissant, il n’y a qu’à voir la multiplication des collabs ! Avec l’app Sqwad, on réussit à cibler une clientèle fidèle à des marques qui partagent les mêmes valeurs que nous, et cela à des coûts d’acquisition plus faibles qu’avec les GAFA.”