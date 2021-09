L’acquisition de Forizons fait de Square, cabinet de conseil en stratégie et organisation, l’un des principaux acteurs français du conseil en supply chain

Square intègre Forizons, cabinet de conseil spécialisé en « supply chain end to end ».

Après celle de Flow&Co en 2019, cette nouvelle acquisition vient renforcer le Domaine d’Excellence Supply chain de Square, et permet au groupe de devenir l’un des acteurs majeurs du marché en la matière.

Fondé en 2000, cabinet expert dans la performance industrielle, Forizons est notamment l’une des références actuelles du conseil en supply chain end to end auprès de l’industrie aéronautique, des prestataires logistique et transport, ainsi que des acteurs majeurs du secteur du luxe.

Square, cabinet de conseil en stratégie et organisation de plus de 700 consultants, basé à Paris, Bruxelles et Luxembourg, poursuit ainsi le développement de ses activités autour de ses 9 Domaines d’Excellence (Domex) :

Data,

Digital & Marketing,

Entreprises et finance durables,

Innovation,

Organisation & Efficiency,

People & Change,

Risk & Finance,

Regulatory & Compliance,

Supply Chain.

Pour accompagner leur évolution et être en mesure d’offrir un réel avantage concurrentiel à ses Clients, Square développe un programme spécifique de R&D pour chaque Domex, en partenariat avec les grandes écoles et universités (HEC Paris, ESCP Europe, CNRS, ENSAI, Arts&Métiers Paris Tech, LEO Laboratoire d’Économie d’Orléans, Université Paris Dauphine).

Le Square Research Center réunit aujourd’hui une quinzaine de docteurs et de doctorants qui élaborent les programmes de R&D appliquée et préparent ainsi, avec les consultants du groupe, le futur des entreprises.