Le Groupe détient trois hopitaux basés en Colombie qui comptent 500 lits, plus de 2 450 employés et réalisent près de 36 000 opérations par an (67 M€ de CA en 2018). Le portefeuille intègre également la gestion d’un réseau d’hôpitaux en Afrique qui dispose de 209 lits pour un chiffre d’affaires de 6,5 M€ en 2018. En complément des hôpitaux, le Groupe dispose d’une expérience et d’un réseau large en Amérique Latine dans le domaine de la santé.

Cette prise de participation devrait permettre à Spineway de renforcer ses positions sur l’Amérique Latine et d’accélérer significativement ses ventes sur la zone grace à la mise en place, dans les six prochains mois, d’un accord de partenariat. Cet accord étant une clause résolutoire de la Promesse.

L’opération reste conditionnée à la levée de l’ensemble des conditions suspensives usuelles, notamment d’audit et de financement, et à l’autorisation préalable de la prochaine Assemblée Générale pour la mise en place d’une partie des financements adéquats incluant le financement par OCEANE.

La Promesse est conclue pour une durée maximale de cinq (5) ans avec paiement échelonné mensuellement au cours de cette durée, avec une faculté de suspension pour des raisons de non obtention du financement adéquat et pérenne, ainsi que pour des raisons techniques indépendantes de la volonté de Spineway.

Un communiqué de presse donnant des précisions sur l’opération sera diffusé à l’issue de la levée des conditions suspensives.

Cette promesse s’inscrit dans le plan stratégique NEWWAY 2021 de Spineway et vise à accélérer le déploiement de ses ventes sur l’une de ses principales zones d’implantation, en lui offrant de nouveaux relais de commercialisation pour ses produits à plus forte valeur ajoutée.