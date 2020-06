SpineGuard, entreprise innovante qui conçoit, développe et commercialise des dispositifs médicaux destinés à sécuriser et à simplifier le placement d’implants osseux, annonce aujourd’hui la mise en place d’un financement par émission de 120 bons de souscription d’actions remboursables (BSAR) répartis en 12 tranches mensuelles égales pour un montant total de 2,4 M€.

Ce financement flexible est destiné à sécuriser la situation financière de SpineGuard d’une part dans le contexte de la pandémie du COVID-19 et d’autre part dans le cadre des plans de sauvegarde en France et aux Etats-Unis (Chapter 11), notamment de la restructuration de la dette obligataire de la Société.

Pierre Jérôme Président Directeur Général et co-fondateur de SpineGuard, déclare : « Alors que nous maintenions parfaitement le cap de notre objectif de rentabilité opérationnelle en début d’année, la pandémie du COVID-19 a fortement impacté notre chiffre d’affaires depuis la mi-mars. Bien que l’activité chirurgicale soit maintenant en phase de nette reprise et que nous nous apprêtions à lancer notre nouvelle interface DSG-Connect, il nous paraissait important de sécuriser notre horizon de trésorerie au-delà de 12 mois. Nous sommes très satisfaits de cette opération de financement car elle nous confère une grande flexibilité d’utilisation et est utile à la construction du plan de sauvegarde en France et aux Etats-Unis (Chapter 11), notamment pour restructurer notre dette dans de bonnes conditions. Je tiens à remercier Nice & Green pour leur confiance renouvelée. »