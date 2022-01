Spendesk, la solution de gestion des dépenses professionnelles 7 en 1 pour les entreprises, annonce aujourd’hui avoir levé 100 M€ dans le prolongement de sa série C en juillet 2021 (100 M€). Ce nouvel investissement provient du fonds américain de capital-risque Tiger Global, et tous les investisseurs existant (General Atlantic, Eight Roads Ventures, Index Ventures et eFounders) y ont participé. La fintech française a connu une croissance remarquable durant la pandémie. Elle a plus que doublé son chiffre d’affaires chaque année, et plus de 3 milliards d’euros de dépenses ont été gérées via la plateforme Spendesk en 2021.

Avec ces nouveaux fonds, Spendesk prévoit d’investir massivement dans l’augmentation de ses effectifs. L’objectif est de recruter 300 nouveaux collaborateurs en 2022. « Attirer les meilleurs talents est la première de nos priorités à présent », déclare Rodolphe Ardant, co-fondateur et PDG de Spendesk. « Construire et développer les compétences internes dans l’ensemble de nos services est ce qui nous permettra d’atteindre nos objectifs ambitieux pour l’année prochaine. Et je sais que nous pouvons nous appuyer sur la culture d’entreprise qui fait la renommée de Spendesk. »

Erin Reiger Zas, ancienne Responsable RH chez Uber, a récemment rejoint l’équipe de direction de Spendesk en tant que « Chief People Officer », pour continuer d’investir dans cette précieuse culture d’entreprise, qui a notamment permis à Spendesk d’être élu « fintech européenne offrant les meilleures conditions de travail », selon une étude menée en 2021 par Glassdoor. Spendesk a d’ores et déjà recruté 100 collaborateurs en 2021. Avec ses bureaux à Paris, Londres, San Francisco, Berlin et, plus récemment, Hambourg ; Spendesk offre également la possibilité à ses équipes de travailler en mode hybride ou en télétravail complet. « Je suis ravie de rejoindre une entreprise qui place le succès de ses collaborateurs au centre de la mission de l’entreprise. La responsabilité et la confiance sont profondément ancrées dans notre culture. Nous donnons aux Spendeskers la flexibilité dont ils ont besoin pour s’épanouir, car nous savons que tout le monde à sa part de responsabilité dans notre succès collectif. » a déclaré Erin Reiger Zas.

Spendesk investira davantage dans son offre produit pour répondre aux demandes croissantes de ses clients. La plateforme 7-en-1 libère les entreprises et les salariés du processus complexe et bureaucratique des dépenses professionnelles et de la gestion de paie. La plateforme gère aussi bien les cartes bancaires professionnelles, les règlements de factures, les remboursements de dépenses, les budgets, les approbations, les rapports et la pré-comptabilité dans une solution simple et évolutive.

« Nous permettons à chacun dans l’entreprise d’avoir un impact réel sur son travail, avec une plateforme qui permet de prendre des décisions de dépenses plus intelligentes qui contribuent à une croissance réelle. Les équipes financières ont besoin d’une visibilité et d’un contrôle complet tout au long du processus de dépenses, et tous les salariés doivent être habilités à contribuer à la santé financière de l’entreprise. Cette année, nous allons réaliser d’énormes investissements dans notre plateforme pour fournir toujours plus de données et d’informations exploitables grâce à nos outils et faire des dépenses professionnelles un processus sans friction », poursuit Rodolphe Ardant.

John Curtis, Associé chez Tiger Global a déclaré : « Il y a un marché potentiel de plusieurs milliards pour Spendesk, et encore très peu d’entreprises ont opté pour une solution moderne de gestion des dépenses. Spendesk a investi très tôt dans une expérience de « bout en bout » complète pour les équipes financières, ce qui, selon nous, est la recette gagnante sur ce marché de plus en plus concurrentiel. Nous sommes impressionnés par la capacité de Spendesk à répondre aux besoins en constante évolution de ses clients, dans un environnement très dynamique. Cette agilité et cette volonté d’innover sont les raisons fondamentales pour lesquelles nous sommes ravis de faire partie de l’aventure Spendesk à compter de 2022 et au-delà. »