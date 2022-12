Speedinvest, fonds d’investissement pan européen spécialisé dans l’early stage, annonce avoir levé 500 millions d’euros (avec 90 % déjà engagés par les investisseurs du fonds) afin de soutenir la croissance de startups technologiques en phase de pré-seed et seed. Sur les 500 millions d’euros, 300 millions seront dédiés au lancement d’un quatrième fonds d’investissement : Speedinvest 4. La somme restante sera consacrée au suivi de co-investissements d’une sélection de startups du portefeuille existant pour soutenir leur croissance sur le long terme.

Avec un rendement brut cinq fois supérieur à l’investissement de départ pour les trois précédents fonds déployés, l’ensemble des investisseurs historiques ont renouvelé ​ leur engagement et leur confiance auprès de Speedinvest. Parmi les principaux contributeurs on retrouve Bpifrance[1], le fonds européen d’investissement (FEI) ainsi que l’américain NEA (New Enterprise Associate) – l’une des plus grandes sociétés de capital-risque au monde – mais aussi des fonds publics, des banques, des compagnies d’assurance, des fonds de pensions et des gestionnaires de grandes fortunes de renommée mondiale. Les fondateurs de + Simple, Bitpanda, GoStudent, Billie, Planelty, TWAICE et Yokoy, tous membres du portefeuille de Speedinvest, apportent également leur soutien financier.

Au total, ces nouveaux capitaux portent l’encours de Speedinvest à plus d’un milliard d’euros.

« En seulement 10 ans, Speedinvest a changé d’échelle : nous sommes passés du petit fond autrichien de 10 millions d’euros à l’un des plus grands investisseurs spécialisés dans l’amorçage en Europe. Cette nouvelle levée de fonds prouve qu’il y a encore de la place pour innover dans le capital-risque européen, qui, pour soutenir l’arrivée constante de projets et de capitaux, nécessite une réelle professionnalisation. Dès le départ, nous avons axé nos efforts sur la construction d’une plateforme d’investissement évolutive, dans des équipes dédiées par secteurs et dans une approche paneuropéenne avec comme seul objectif constant : soutenir le développement de nos startups jusqu’au succès mondial. » indique Oliver Holle, CEO & Managing Partner de Speedinvest.

Avec plus de 40 investisseurs expérimentés répartis dans les bureaux de Berlin, Londres, Paris, Munich et Vienne, Speedinvest a su constituer l’un des plus vastes réseaux d’experts européens spécialisés dans l’amorçage. Sur son segment, Speedinvest se classe parmi les fonds investissant le plus dans les licornes au sein des zones Europe, Moyen-Orient et Afrique (EMEA). Speedinvest compte par ailleurs dans son portefeuille 20 licornes en devenir (tel que défini par Dealroom) dont Adverity, Billie, CoachHub, Schüttflix, TWAICE et Primer.

Speedinvest s’engage à être le premier investisseur institutionnel dans les startups en phase d’amorçage et à leur fournir le soutien opérationnel dont elles ont besoin dans le cadre de leur développement. Porté par son réseau mondial d’experts et son équipe Platform +, le fonds propose un accompagnement personnalisé dans les domaines où elles en ont le plus besoin. Favoriser l’accès au réseau de partenaires commerciaux pour accélérer leur entrée sur le marché et le retour d’informations sur les produits restent aussi des priorités.

« Speedinvest a été l’un de nos premiers investisseurs et n’a cessé d’avoir un rôle stratégique à nos côtés depuis nos débuts. Qu’il s’agisse de nous aider dans l’obtention de nouveaux financements, de nous accompagner sur notre stratégie de croissance ou dans notre expansion en Europe, Speedinvest a contribué à faire de GoStudent une licorne et l’une des entreprises de l’EdTech les plus valorisées au monde. » indique Felix Ohswald, Fondateur de GoStudent.

Speedinvest 4 permettra au fonds de faire évoluer sa stratégie sectorielle avec de nouveaux investissements prévus. Ceux-ci seront menés par les six équipes dédiées, opérant chacune dans un des secteurs du fonds : la Fintech, la Deep Tech, les Marketplaces et Consumer Tech, l’Industrial Tech, le Digital Health et le SaaS. Parmi les premiers investissements du fonds figurent : Autone (SaaS, Italie), Drop (Fintech, France / États-Unis), Solvo.ai (Deep Tech, Royaume-Uni), The Lowdown (Digital Health, Royaume-Uni) et NeoCarbon (Industrial Tech, Allemagne).

« En plus d’être un partenaire de choix et recherché par les startups en forte croissance dans l’écosystème tech européen, avec Speedinvest nous partageons une vision similaire de la création d’entreprise sur le long terme. C’est pourquoi, dans le cadre de l’accroissement de notre activité en Europe, notre partenariat de long-terme avec Speedinvest reste une réelle valeur ajoutée. » indique Scott Sandell, Directeur Général de NEA.

Enfin, parallèlement aux 500 millions d’euros levés, Speedinvest a récemment clôturé son fonds de 80 millions d’euros destiné à la Climate Tech : un fonds spécifique pour investir dans de startups hors portefeuille développant des technologies répondant aux enjeux de durabilité et, soutenir les startups du portefeuille existant axées sur ces questions. Présente dans de nombreux sous-segments de l’Industrial Tech, la Climate Tech représente un secteur stratégique pour l’avenir. D’après le dernier rapport Speedinvest-Dealroom, l’investissement en capital-risque dans la Climate Tech pourrait ainsi atteindre 1,4 milliard de dollars d’ici la fin de l’année contre 1,2 milliard en 2021.