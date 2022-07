Mené auprès d’acteurs de référence du monde de la finance, de l’assurance et du sport, ainsi que de Bpifrance, ce premier tour de table va permettre à Sorius d’atteindre ses objectifs de croissance pour devenir la référence du coaching online des 4 millions de cyclosportifs passionnés.

Acteur engagé dans la Cycling Tech et membre de la French Tech East, Sorius place au cœur de son projet les enjeux liés au sport santé, à la prévention et à l’écomobilité pour développer la pratique du vélo en France et en Europe.

“ Grâce à Sorius, nous allons rendre accessible à tous le coaching vélo en faisant tomber les barrières du milieu du cyclisme. Avec l’intelligence artificielle, le machine learning, le boom de l’usage du vélo en zone urbaine, nous voulons créer le one-stop shop du vélo en alliant plaisir, santé et performance grâce à la technologie ”, déclare Niels Brouzes, Président et fondateur de Sorius.

Les principaux investisseurs de Sorius de cette levée :

Eric Dodin (ex DG Europcar et CEO d’AssurOne)

Ronan Le Moal (Associé fondateur et DG Epopée Gestion),

Benjamin Griveaux (ancien ministre et entrepreneur)

Patrick Weil (Président du Groupe Prunay et de Prunay Impact - Startup Studio)

Karim Irouche (PDG de FINARE)

Patrick Petijean (ex CEO du groupe April et ex PDG et co-fondateur d’Utwin)

Anouk Bara (ex CFO AXA XL)

Olivier Legrain (Thérapeute et Mécène)

Par ailleurs, plusieurs grands champions sportifs ont investi dans Sorius :

François Pervis (Multiple champion du monde et médaillé Olympique de cyclisme sur piste en 2016 et 2020)

Lucie Lefèvre (Championne de France 2012 et 2013 et médaillée aux championnats d’Europe et du monde de cyclo-cross en 2013 et 2014)

Stéphane Rossetto (combatif du Tour de France 2019)

Brice Feillu (vainqueur d’étape sur le Tour de France)

William Bonnet (participation à 10 Tour de France, 5 Tour d’Espagne et 3 Tour d’Italie).

Sorius : un coaching cycliste fondé sur le biorythme de ses utilisateurs

Fondée en mars 2020 par Niels Brouzes, ancien cycliste professionnel et coach de renommée internationale, Sorius a été conçue par de vrais professionnels du vélo pour offrir un coaching sur-mesure grâce à son I.A. La plateforme s’adapte totalement au rythme de vie de ses utilisateurs en seulement quelques clics. Testée et validée dans les milieux professionnel et amateur après deux années de développement, Sorius accompagne tous les amoureux du vélo avec la promesse d’allier performance et plaisir.