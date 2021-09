Sorare, la startup française de "fantasy football" a récemment annoncé sa levée de fonds de série B d’un montant de 680 millions de dollars, ce qui représente la plus importante levée de fonds par une start-up en France et en Europe.

Giulia Mazzolini, directrice de Bitpanda France, a commenté l’annonce : « En tant que directrice d’une startup qui opère en France, je suis fière de l’écosystème de la French Tech. Cette année, les startups françaises ont été reconnues pour leurs performances et leur potentiel exceptionnels, avec des montants record levés, l’exemple le plus récent étant Sorare avec son tour de financement de série B de 680 dollars. Le fait de pouvoir évoluer dans un tel environnement nous pousse, chez Bitpanda, à nous dépasser et à toujours viser plus loin. »

Plusieurs autres fintechs spécialisées dans le secteur des crypto-monnaies ont également connu des levées de fonds massives récemment, dont la plateforme d’investissement Bitpanda, qui a annoncé avoir levé 263 millions de dollars lors d’un tour de table de série C dirigé par Valar Ventures, en août dernier. Bitpanda a officiellement lancé son offre de produits en France en mai 2020 en raison de la forte demande pour ses services de la part des utilisateurs français et du potentiel du marché français.