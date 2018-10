Sopra Steria a acquis, via sa filiale Sopra Banking Software, 100 % du capital de Sword Apak, éditeur de solutions de crédits spécialisés pour le financement automobile et d’actifs. Sword Apak compte à ce jour plus d’une centaine de clients, notamment parmi des grands groupes bancaires internationaux ou des captives automobiles. Son offre phare, WFS (Wholesale Finance System) est une solution de financement des stocks et des flottes automobiles de concessionnaires. Elle est fournie en mode traditionnel licence/maintenance et en mode ASP [1].

Sword Apak, fondée en 1979 et acquise par le groupe Sword en 2007, a réalisé en 2017 un chiffre d’affaires de 27,5 M€. Plus des deux tiers de ses revenus sont récurrents. L’EBITDA, en 2017, s’est élevé à 7,1 M€. Sur les 3 dernières années, le taux de croissance annuel moyen du chiffre d’affaires a été de 19%. Au 30 juin 2018, Sword Apak employait 250 salariés.

Cette acquisition donne à Sopra Banking Software une position sans équivalence dans le monde des logiciels de l’Asset Finance. Elle complète de façon adéquate l’offre de Cassiopae (financement par crédit ou leasing de flottes ou de particuliers) avec des solutions de financement des stocks pour les concessionnaires et d’autres réseaux de distribution. Elle permet également de consolider la position déjà forte au sein de grands groupes déjà clients des deux sociétés en bénéficiant de ventes croisées et de proposer une solution end-toend intégrée et mondiale, couvrant tous les besoins de financement.

L’acquisition de Sword Apak s’inscrit parfaitement dans la stratégie de Sopra Banking Software dans le marché porteur des crédits. Elle vise également à renforcer le modèle d’affaires en augmentant la part des revenus récurrents. Ainsi, cette acquisition vient réaffirmer la confiance du groupe dans le projet de Sopra Banking Software et dans sa capacité à répondre aux enjeux de transformation du monde financier avec le déploiement de sa plateforme digitale.

Les activités de Sword Apak seront consolidées dans les comptes de Sopra Steria courant octobre 2018.