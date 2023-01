Cette unification, qui fait suite à la décision de Jean-Jacques de Gournay, Associé-Gérant de Lazard et Directeur du développement de la Gestion Institutionnelle, de quitter ses fonctions pour se consacrer à des activités associatives, permettra à Lazard Frères Gestion d’accompagner ses ambitions de croissance. Sophie de Nadaillac, Associée-Gérante de Lazard et jusqu’alors Directrice du développement de la Gestion Privée depuis 2007, élargit ainsi son périmètre d’activité.

Après une collaboration fructueuse de 20 ans en tant que Directeur du développement de la Gestion Institutionnelle et de la Distribution de Lazard Frères Gestion, Jean-Jacques de Gournay a quitté ses fonctions le 31 décembre 2022 pour se consacrer à des activités de philanthropie et de conseil. Au cours de cette période, il a rempli un rôle majeur dans le développement de Lazard Frères Gestion : grâce au travail de son équipe, la société est devenue un partenaire reconnu des investisseurs institutionnels et distribue désormais ses fonds à travers de multiples réseaux et plateformes, tant en France qu’à l’international.

Suite à ce départ, Lazard Frères Gestion a opté pour une nouvelle organisation de sa direction commerciale. Les pôles de développement de la Gestion Privée d’une part, ainsi que de la Gestion Institutionnelle et de la Distribution d’autre part, jusqu’alors distincts, sont désormais réunis sous la responsabilité de Sophie de Nadaillac. Cette direction unifiée permettra à Lazard Frères Gestion de mettre l’accent sur la continuité naturelle entre ses différents segments de clientèle, allant des clients privés aux clients institutionnels, en passant par ses partenaires distributeurs, Family Offices, CGP, réseaux bancaires et acteurs de l’assurance-vie.

Sophie de Nadaillac a rejoint le groupe Lazard en 1995, initialement au sein du département Conseil en Fusions et Acquisitions de Lazard Frères à Paris, avant de devenir en 2007 Directrice du développement de la Gestion Privée de Lazard Frères Gestion. Elle est diplômée de HEC Paris et d’un DESS de fiscalité de l’entreprise de l’université Dauphine.

Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, Sophie de Nadaillac sera non seulement responsable de la stratégie commerciale de Lazard Frères Gestion, mais également des sujets liés au développement de l’entreprise : ouverture de nouvelles succursales en régions ou à l’étranger, opportunités de croissance externe, sans préjuger de l’éventuelle survenue de ces projets à l’avenir. À cette occasion, elle intégrera également le comité international « Sales & Marketing Management » de Lazard Asset Management, où elle représentera Lazard Frères Gestion.

François-Marc Durand, Président de Lazard Frères Gestion, précise : « La croissance de Lazard Frères Gestion nous amène naturellement à faire évoluer notre organisation. La création d’une direction du développement unifiée va permettre de renforcer le lien entre toutes nos expertises de gestion ».

Cette évolution fait suite aux excellents résultats obtenus par les équipes de Gestion Privée, tout particulièrement par l’équipe des Banquiers Privés menée par Sophie de Nadaillac. Au cours des dix dernières années, l’activité de Gestion Privée de Lazard Frères Gestion a connu un triplement de ses encours sous gestion et a enregistré chaque année une collecte nette positive.

« Nous avons préparé cette transition avec Jean-Jacques tout au long de l’année 2022 » explique Sophie de Nadaillac. « Les enjeux de la Gestion Institutionnelle, de la Distribution et de la Gestion Privée ont toujours été liés et ont fait l’objet de nombreux échanges entre nous au cours des dernières années pour partager nos bonnes pratiques et nos idées. Je suis ravie de prendre en charge cette nouvelle direction du développement transverse, qui visera à coordonner nos stratégies et renforcer notre positionnement sur les différents métiers de l’investissement, afin de servir au mieux les intérêts de l’ensemble des clients de Lazard Frères Gestion ».

Jean-Jacques de Gournay a déclaré à l’occasion de son récent départ : « Choisir son moment pour prendre du recul est un grand privilège. Cela va me permettre d’honorer des engagements d’ordre associatif pour lesquels je souhaite me rendre plus disponible. Je pars serein car je connais bien mon successeur, Sophie de Nadaillac, déjà membre du Comité Exécutif à mes côtés depuis plus de cinq ans et Associée-Gérante depuis dix ans ».