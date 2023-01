Sophie Vannier a rejoint Generali France en février 2018 pour prendre en charge la création du marché protection sociale des professionnels et petites entreprises dont elle assume parallèlement toujours la direction.

La création de Generali Retraite dans lequel ont été transférés des engagements de Generali France en matière de retraite, soit 20 milliards d’euros d’actifs, confirme les ambitions de l’assureur sur le marché de la retraite où il détient une position historiquement forte.

Jean-Laurent Granier, PDG de Generali France a tenu à déclarer : « La nomination de Sophie vient reconnaitre les excellents résultats obtenus avec son équipe depuis la création de la Direction de la protection sociale des professionnels et des petites entreprises voici 4 ans. Generali Retraite sera l’un des FRPS les plus significatifs du marché français et va porter notre développement dans ce domaine ; le tout dans un contexte où la sensibilisation des Français au besoin de constituer une retraite complémentaire s’accentue, notamment avec le Plan Epargne Retraite créé par la Loi Pacte. »

******

Sophie Vannier commence sa carrière en 1987 à La Banque de l’Union Européenne (Groupe CIC) où elle est gérante obligataire pour le compte d’investisseurs institutionnels.

En 1989, elle intègre la Direction des investissements du GAN en tant que gérante obligataire pour les sociétés du groupe et comptes de tiers. En 1993, elle rejoint la Direction du Plan/comptabilité technique, en charge notamment des prévisions des résultats de l’ensemble des branches d’activité, et participe à la vente du GAN à Groupama.

A partir de 1999, Sophie Vannier poursuit sa carrière dans les domaines de l’épargne, de la prévoyance et de la santé, d’abord au sein de SOCAPI (groupe CIC) en tant que responsable technique des offres Vie et Prévoyance Individuelles.

En 2001 elle rejoint AXA France en qualité de Directrice technique Vie individuelle des réseaux non-captifs. En 2008, elle rejoint la Holding du Groupe pour animer la Stratégie Epargne monde et l’offre auprès des clients patrimoniaux et seniors au sein de la Direction Marketing et Distribution. Enfin, en 2013, elle part exercer à Madrid en tant que Directrice épargne, prévoyance et santé pour la région EMEA-LATAM du Groupe AXA.

Sophie Vannier, 58 ans, est titulaire d’un DESS banques et assurances, d’un diplôme d’actuaire du CNAM et est membre associé de l’Institut Français des Actuaires. Elle est également Diplômée du programme Executive EM LYON Administrateur.