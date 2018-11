Sophie Desormière y apportera son expertise du monde de l’industrie automobile et de la chimie, deux secteurs essentiels à la transtion énergétique.

En effet, Sophie Desormière a passé 25 ans au sein des directions des groupes Valeo (17 ans), puis du groupe Solvay (8 ans), leader mondial de l’industrie chimique.

Diplômée de l’université Pierre-et-Marie-Curie (Paris VI), de l’Ecole Nationale Superieure de Chimie de Paris (ENSCP) en génie industriel et de Harvard (PMD), Sophie Desormière occupait jusqu’en 2010 le poste de Directrice Marketing produit du Groupe et Directrice Amélioration de la vie à bord des véhicules pour Valeo, puis jusqu’en 2018 le poste de Directrice Générale Marketing stratégique et Ventes du groupe Solvay. Elle a contribué à la croissance du groupe Solvay, au travers notamment du déploiement d’une feuille de route stratégique pour accompagner la performance des ventes et la transformation digitale du groupe.

Membre du conseil d’administration de Gentherm (société quotée au Nasdaq), et Membre du conseil de surveillance de Somfy (société quotée Euronext), Sophie Desormière apporte ainsi à AALPS Capital une expertise interdisciplinaire et internationale, ainsi qu’une vision des enjeux liés à la transition énergétique, vers des énergies propres, dans un contexte mondial complexe. En tant que Chief Executive Officer, elle rejoint une équipe d’experts, aux compétences complémentaires, dans les domaines de l’énergie, de la mobilité et de la finance.

Alors que les secteurs de la mobilité et de l’énergie n’ont jamais été si dynamiques, AALPS Capital développe des joint-ventures et oriente ses fonds vers des entreprises au savoir-faire technologique reconnu, afin de s’engager et participer activement à la création d’un écosystème sur la mobilité zéro-carbone. Pour ce faire, la sociéte de gestion va notamment lever son premier fonds dans le domaine de la mobilité verte basée sur l’hydrogène.