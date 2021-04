Ancré en région Occitanie, Solvéo a choisi dès 2008 de répondre aux enjeux climatiques et énergétiques en impliquant les populations et les collectivités locales. L’aspiration du groupe est de permettre à chacun de valoriser les ressources de son territoire pour contribuer aux objectifs ambitieux de développement durable fixés par les politiques publiques. Solvéo s’appuie sur son expertise en matière de développement, financement, construction, exploitation et maintenance de parcs solaires et éoliens pour placer la croissance verte au cœur de ses préoccupations quotidiennes.

Crédit Mutuel Capital Privé et la Caisse d’Epargne Midi-Pyrénées participent aujourd’hui, via leurs fonds dédiés aux ENR, à l’ouverture du capital de Solvéo en prenant une participation minoritaire. Outre la concrétisation de son pipeline actuel de projets greenfield éoliens et solaires, par cette levée de fonds, Solvéo accélère sa transition vers un modèle de producteur indépendant et local d’électricité à base d’énergies renouvelables. En s’associant tant à un groupe mutualiste qu’à un acteur régional, Solvéo renforce sa stratégie d’accompagnement des collectivités, citoyens et acteurs locaux dans leurs projets territoriaux. Cette double alliance confirme la volonté du groupe de conjuguer le développement local à une démarche énergétique globale, fidèle à ses engagements.

« Nous nous réjouissons de cette opération qui vient concrétiser les ambitions de Solvéo en France et à l’international. Nous sommes convaincus que l’entrée au capital de ces partenaires, avec qui nous partageons la volonté de nous engager dans la durée, nous permettra de consolider notre présence dans les territoires tout en répondant aux enjeux de la transition énergétique. Il s’agit d’un choix stratégique important pour atteindre nos objectifs tout en conservant notre indépendance et notre agilité », explique Jean-Marc Mateos, Président de Solvéo.

« Cette levée de fonds propres de 30 M€ a été structurée par Crédit Mutuel Capital Privé, en tant que chef de file. Elle offre un levier puissant à Solvéo pour atteindre son objectif de production d’1GW d’électricité verte », ajoute Sylvie Chaussin, Directeur chez Crédit Mutuel Capital Privé.

« Pour Solvéo, cette opération est un moyen de sécuriser l’injection des fonds propres nécessaires à la réalisation d’un pipeline ambitieux de projets éoliens et solaires, au service de la transition énergétique et de la lutte contre le réchauffement climatique. Ce pipeline est le fruit d’un développement en interne mené depuis de longues années par les équipes d’experts de Solvéo. Ces projets s’inscrivent pleinement dans la stratégie du fonds Siloé Infrastructure qui cible des projets greenfield, en ligne avec sa politique environnementale sur le long terme ».

« Par cette participation, nous renouvelons notre confiance et ancrons notre partenariat dans la durée avec le groupe Solvéo. Nous sommes ravis d’accompagner cet acteur régional dans la transition de son modèle économique orienté vers la production indépendante d’énergies renouvelables », souligne JeanLuc Barthet, Directeur Général de MIDI 2i.