Sous la direction de son président Xavier Vignon, Sogetrel s’est élevé en quelques années au rang des intégrateurs leaders du déploiement d’infrastructures digitales dans les secteurs des télécoms, des collectivités, du retail, du bancaire, de la défense, du transport ou encore de l’industrie.

Des capteurs intelligents, aux bâtiments communicants en passant par les réseaux et raccordements au Très Haut Débit, Sogetrel offre aujourd’hui une large gamme de solutions clé en main à tous les utilisateurs d’infrastructures digitales et d’objets connectés.

Pour poursuivre son développement et renforcer ses positions dans les services informatiques aux entreprises, Sogetrel fait l’acquisition d’une participation majoritaire dans le Groupe Interway.

Créé en 1993, le Groupe Interway, implanté en France et en Europe, emploie plus de 700 salariés pour un chiffre d’affaires de 64 millions d’euros (2021).

Développeur et intégrateur de solutions matérielles et logicielles, opérateur et prestataire de services, le Groupe Interway apporte aux entreprises conseil et expertise sur l’ensemble de leurs besoins technologiques, particulièrement dans les domaines des réseaux (SD-WAN, WAN, LAN, WIFI privé et public), du paiement digital, de solutions interactives personnalisées (automates, affichage dynamique, étiquetage électronique, lockers etc.), et d’une offre de services globale SESAM (service desk, infogérance, logistique, Maintien en Condition Opérationnelle…).

Les offres du groupe s’adressent principalement aux acteurs du retail et de la grande distribution ainsi qu’aux grands comptes privés et publics.

Patrick Benoit, co-fondateur, actionnaire aux côtés de Sogetrel et président du groupe Interway, continuera à diriger et à développer le groupe en synergie avec les autres entités du Groupe Sogetrel.

Patrick Benoit co-fondateur et président du groupe Interway commente : « Certain de la complémentarité de nos expertises et de la proximité de nos cultures d’entreprise, nous croyons profondément en la réussite de l’association de nos équipes à celles de Sogetrel. Ce rapprochement permettra d’accélérer le développement du groupe, de démultiplier sa capacité d’innovation au service de ses clients tout en inscrivant nos équipes dans un projet plus ambitieux avec davantage de moyens ».

Xavier Vignon, président de Sogetrel, commente : « En 5 ans Sogetrel a su s’imposer comme le leader des services aux infrastructures digitales et objets connectés en France. Ce rapprochement va permettre d’étendre notre leadership tout en surfant sur les formidables opportunités offertes par les Smart Services, l’IOT et de façon générale par la digitalisation des entreprises et des services ».