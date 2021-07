Sous la direction de son Président Xavier Vignon, Sogetrel s’est élevé en quelques années au rang des intégrateurs leaders du déploiement d’infrastructures digitales dans les secteurs des télécoms, des collectivités, du retail, du bancaire, de la défense, du transport ou encore de l’industrie. Des capteurs intelligents, aux bâtiments communicants en passant par les réseaux et raccordements au Très Haut Débit, Sogetrel offre aujourd’hui une large gamme de solutions clé en main à tous les utilisateurs d’infrastructures digitales et d’objets connectés.

Après avoir finalisé en janvier dernier l’acquisition d’ESDI, société spécialisée dans la gestion des services informatiques à distance et de la relation client, le groupe Sogetrel poursuit sa stratégie de croissance externe avec l’acquisition de la société Clipper dans les métiers de service informatique aux entreprises.

Avec ce nouveau rapprochement, Sogetrel complète son dispositif industriel, capable de gérer massivement des interventions à distance comme sur site, pour déployer et maintenir une très grande variété d’objets connectés. Il renforce ainsi son maillage territorial, enrichit son catalogue de services sur de nouveaux segments de marché.

Créé en 2002, Clipper Group, dont le siège social est base à Roissy (95), emploie plus d’une centaine de collaborateurs. Clipper Group propose à ses clients constructeurs et distributeurs de matériels informatiques ou connectés, d’intervenir pour leurs comptes afin de réaliser, dans les secteurs de la grande distribution, de l’hôtellerie, de la banque, de l’industrie ou de la santé, une gamme complète de services logistiques, installations, formations et maintenance du matériels et des réseaux informatiques et numériques et ce, en assistance 24/24h 7/7j, avec une qualité reconnue depuis près de 20 ans sur l’ensemble du territoire national.

Nicolas Fiquet, Président de Clipper Group, et Serge Cozzolino, son Directeur Général déclarent : « Sogetrel va nous permettre de répondre à des appels d’offres de taille significative et d’être en capacite de maîtriser la croissance à venir, forts de nouvelles ressources techniques, commerciales, informatiques, administratives et financières. Un bel avenir se dessine pour nous dans le secteur en pleine explosion des services numériques et technologiques de proximité. »

Xavier Vignon, Président de Sogetrel ajoute : « cette nouvelle acquisition s’inscrit parfaitement dans notre politique de croissance externe en venant renforcer nos moyens et nos activités dans le domaine des services aux infrastructures numériques. Elle nous apporte une forte maîtrise des interventions sur site, de l’appel client à la résolution d’incidents, en passant par la logistique du matériel et des pièces détachées avec des équipes expérimentées et qui partagent les valeurs humaines qui font la réputation et le succès de Sogetrel. »