Sogenial Immobilier, société de gestion de portefeuille spécialisée dans la gestion de l’épargne investie en immobilier, renforce son offre en solutions immobilières paneuropéennes et lance le FPS « SLP Venture Pan European Fund » (VPEF 1), un fonds innovant offrant une solution d’investissement sur mesure aux professionnels à la recherche de rendements solides dans un environnement dynamique.

Ce fonds professionnel paneuropéen, à destination des professionnels du Patrimoine, aura un objectif annuel de revalorisation de la part à 5,5% net de frais et un horizon de placement recommandé de 8 ans.

Sogenial Immobilier propose ainsi une offre unique de fonds paneuropéen de capitalisation ayant vocation à investir dans de l’immobilier tertiaires (bureaux, activités, commerces et logistiques) avec une stratégie « core et core+ » et value added pour donner de la valeur au patrimoine immobilier.

Jean-Marie Souclier, Président de Sogenial Immobilier : « Nous avons pensé et créé la SLP VPEF 1 avec une conviction forte : allier deux univers que sont l’asset management professionnel d’actifs physiques paneuropéens et les fonds diversifiés investis sur le même marché. « VPEF1 » est le fruit de notre expertise approfondie et de notre volonté à fournir des performances durables à nos investisseurs. Nous sommes convaincus qu’il représente une excellente opportunité pour ceux qui cherchent à tirer parti des tendances et des opportunités de croissance dans notre secteur. »

Accessible à partir de 100.000 € aux investisseurs éligibles ou aux personnes morales, , « Venture Pan European Fund » est investi directement dans 2 fonds d’immobilier tertiaire paneuropéen, gérés par Sogenial Immobilier, possédant chacun un portefeuille d’actifs immobiliers professionnels, et complétés par des actifs immobiliers détenus en direct : bureaux, activités, commerces et logistique :

Le fonds luxembourgeois « Venture Real Estate Fund » pour 60 à 70%, qui applique des stratégies d’investissement Core+, value added et opportuniste dans une logique de gestion patrimoniale, donnant lieu à une maîtrise de la volatilité permettant de sécuriser et d’améliorer continuellement la valeur du patrimoine.

pour 60 à 70%, qui applique des stratégies d’investissement Core+, value added et opportuniste dans une logique de gestion patrimoniale, donnant lieu à une maîtrise de la volatilité permettant de sécuriser et d’améliorer continuellement la valeur du patrimoine. La SCPI « Cœur d’Europe » pour 10 à 30%, qui investit dans des pays européens avec une dynamique économique favorable et pérenne et privilégie des actifs avec un objectif de rendement stabilisé et de valorisation à long terme.

pour 10 à 30%, qui investit dans des pays européens avec une dynamique économique favorable et pérenne et privilégie des actifs avec un objectif de rendement stabilisé et de valorisation à long terme. « VPEF1 » investira également dans des actifs immobiliers en direct pour 10 à 30 %, avec pour objectif la création de valeur par des travaux ou par un travail actif de relocation.

Ce fonds bénéficiera d’une poche de liquidité comprise entre 0 et 25% qui sera alimentée par les revenus de la SCPI et permettra de saisir des opportunités, de financer les frais ou de faciliter la liquidité du fonds.

Pour créer de la valeur et palier aux prises de risque, le fonds aura recours à de l’endettement sur l’achat d’actifs immobiliers en direct créant un effet de levier de 50%.

Les dividendes perçus ainsi que les plus-values de cession des titres du fonds seront soumis au PFU de 30%.