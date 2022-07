Avec une croissance annuelle de 15% en moyenne, le e-commerce a révolutionné nos modes de consommation et plus largement transformé la mobilité des biens en ville - entrainant dans son sillage autant d’innovations utiles que d’effets indésirables. Parallèlement, l’urgence climatique n’a jamais été aussi forte : le dernier rapport du GIEC a notamment rappelé l’absolue nécessité de réduire l’impact environnemental de nos activités, ce qui concerne directement le transport de marchandises, le secteur de la logistique et celui des activités dites productives en général

En six ans, Sogaris est devenu le leader de la logistique urbaine dans le Grand Paris

C’est pourquoi, depuis 2016, Sogaris déploie dans le Grand Paris un réseau maillé d’espaces dédiés à la mobilité des marchandises pour permettre le retour en ville d’une logistique décarbonée, maîtrisée et socialement responsable. Le groupe a ainsi contribué à imposer sur le marché de l’immobilier logistique une nouvelle classe d’actifs à impacts positifs et reconstruit une souveraineté d’approvisionnement des territoires du Grand Paris.

En 2021, Sogaris a clôturé son plan d’affaires 2019-2021 avec succès, portant pour la première fois son patrimoine à une surface cumulée de 700 000 m² avec toujours des surfaces en cours de développement, et une valeur dépassant pour la première fois le milliard d’euros (1173.6 M€) au 31/12/2021.

Ce niveau de performance n’aurait pas pu être atteint sans le soutien constant de ses principaux actionnaires historiques : la ville de Paris, les Départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, présents directement au capital de la SEM et le Groupe Caisse des Dépôts.

Les actionnaires historiques réinvestissent dans Sogaris

Pour poursuivre le développement actif de son réseau dans le Grand Paris, Sogaris entame ainsi un nouveau cycle d’investissements majeurs, appuyés sur une levée de fonds record de 150 M€. Trois de ses actionnaires historiques y contribuent : la ville de Paris, le Département des Hauts-de-Seine et le groupe Caisse des Dépôts. Deux nouveaux actionnaires intègrent le capital de Sogaris : la Métropole du Grand Paris et Méridiam.

Cette opération d’augmentation de capitale, exceptionnelle dans le champ de l’économie mixte, permet ainsi à Sogaris de viabiliser un plan de financement de plusieurs centaines de millions d’euros sur trois ans. Elle a été réalisée avec le concours de Natixis Partners, du cabinet Gide, de Roland Berger et de 8 Advisory.

Cette opération d’ampleur permet à Sogaris d’engager un changement d’échelle nécessaire pour acquérir, développer et transformer dans le long terme l’immobilier logistique stratégique, face à une pression concurrentielle toujours plus forte. Comme pour les 120 000 m² de projets en cours, chaque développement porté par le Groupe sera ainsi l’opportunité de réduire l’impact de la logistique sur la ville et ses habitants, et de participer plus largement à la décarbonation des flux en venant mailler le réseau existant des sites Sogaris.