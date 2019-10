La société de gestion de fonds Sofidy, premier acteur indépendant des SCPI annonce la nomination d’Anne Mellier au poste de Directrice des Ressources Humaines, et membre du comité de direction. Elle bénéficie d’une expérience de 20 ans dans les métiers de la Banque et de la gestion d’actifs. Basée à Evry, siège historique de Sofidy, elle est rattachée au Directoire et a pour objectif d’accompagner le développement de la société en déployant sa stratégie RH dans le cadre de la croissance soutenue de Sofidy.

« Avec plus de 160 collaborateurs en charge de nos différentes expertises, nous avons besoin de renforcer notre approche globale des ressources humaines pour accompagner la croissance de Sofidy. Le recrutement d’une personnalité avec une solide expérience comme Anne se présente comme une opportunité pour consolider notre développement dans le temps. », a déclaré Jean-Marc Peter, Directeur Général de Sofidy.

Anne Mellier, (47 ans), démarre sa carrière en 1996 à la Direction Financière du Crédit Agricole Asset Management (devenu Amundi) elle occupe ensuite un poste en développement international puis de COO de la structure grecque jusqu’en 2010. Elle intègre alors la Direction des Ressources Humaines d’Amundi ou elle occupe différents postes notamment de Responsable Ressources humaines et de Responsable Politiques sociales et Rémunérations. En 2018, elle rejoint Crédit Agricole SA en tant que Directrice des Ressources Humaines adjointe.

Diplômée de l’Université Paris XII, Anne Mellier est titulaire d’une licence AES en Administration Générale et de l’Institut d’Etudes Politiques de Lyon.