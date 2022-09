Ce recrutement s’inscrit dans la stratégie de croissance de SOFIDY et la volonté d’accélérer ses investissements à l’international, tout en maintenant une approche prudente et sélective. Marion Lemoine sera rattachée directement à Olivier Loussouarn, Directeur des Investissements de Sofidy.

Marion Lemoine, MRICS 38 ans, titulaire d’un DESS Gestion et Stratégie des Investissements Immobiliers (Université Paris I – La Sorbonne) et d’une Maitrise d’« Economics and Management » du Dublin Institute of Technology, a commencé sa carrière chez JLL sur le marché locatif bureaux en 2005.

Après six années consacrées à la congruence entre les marchés spécifiques d’Île-de-France et les attentes des utilisateurs, elle rejoint en 2011 l’équipe Capital Markets France de JLL (bureaux) puis Allemagne (bureaux et centre commerciaux).

Fin 2013, elle intègre DTZ/Cushman, dans l’équipe Investissements pour apporter conseils et assistances aux clients dans leurs projets de ventes ou d’acquisitions, avec un spectre de transactions allant de 30M€ à 500M€.

« Nous sommes ravis d’accueillir Marion. Son expertise et sa passion viennent renforcer une équipe déjà forte d’une douzaine d’investisseurs, au service de nos ambitions croissantes d’investissements à l’échelle européenne », déclare Olivier Loussouarn, directeur des investissements chez SOFIDY.