Cela regroupe les activités de teneur de marché sur ETF, consistant à assurer la liquidité de marché pour les émetteurs d’ETFs et à exécuter les ordres des investisseurs institutionnels, ainsi que les produits de bourse à destination des investisseurs particuliers avertis, comme les warrants et les certificats.

Le transfert des portefeuilles de trading EMC de Commerzbank, incluant la gamme de produits listés, les systèmes de cotation et d’émission de produits est maintenant réalisé. En associant les forces de Société Générale, dans le domaine des dérivés sur toutes les classes d’actifs, à l’expertise de pointe de Commerzbank en tant que fournisseur et teneur de marché sur les produits de bourse, les clients bénéficieront d’une gamme de produits élargie et plus diversifiée en termes de géographies et de sousjacents ainsi que de services enrichis.

C’est la dernière étape de l’intégration des activités EMC au sein de Société Générale, qui a été effectuée de manière échelonnée à partir du second trimestre 2019. L’intégration des solutions de gestion active et passive de Commerzbank, incluant la gamme d’ETF ComStage, a été finalisée en fin d’année dernière au sein de Lyxor avec l’ouverture d’une nouvelle succursale de gestion d’actifs en Allemagne.

Emetteur du premier warrant à la bourse de Paris en 1989 et ayant un savoir-faire de plus de 30 ans sur le marché des dérivés, Société Générale a pour ambition de proposer une gamme enrichie de services et de produits d’investissement de flux, la plus adaptée aux besoins des investisseurs, en capitalisant sur sa culture d’innovation, ses capacités en structuration et l’expertise reconnue des équipes Commerzbank sur le marché des produits listés, notamment en Allemagne.

« En ligne avec la stratégie de la Banque visant à diversifier son business model marchés en s’appuyant sur ses franchises cœur, l’intégration de ces activités de flux va nous permettre de renforcer de manière significative notre offre de solutions d’investissement listées et notre présence pan-européenne, notamment sur le marché allemand qui est le plus développé en Europe. En unissant nos expertises, nous nous positionnons comme un acteur incontournable et innovant des produits de bourse en Europe et en Asie, où nous sommes déjà parmi les leaders du marché », commente Jean-François Grégoire, Responsable des activités de marchés Société Générale.

« Présent dans le pays depuis 1886, cette intégration va permettre à Société Générale de franchir une étape majeure de son développement en Allemagne en s’appuyant sur la franchise reconnue de Commerzbank sur les produits de bourse, ses équipes et sa plate-forme à la pointe de la technologie. Avec une connaissance enrichie du marché local et des capacités intégrées en matière de tenue de marchés, la Banque propose dès aujourd’hui aux clients allemands une gamme élargie de produits et de services », ajoute Guido Zoeller, Responsable pays Allemagne et Autriche pour le groupe Société Générale.