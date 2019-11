Pionnier du financement des énergies renouvelables, engagé dès 2015 à aligner ses activités sur une trajectoire visant à limiter le réchauffement climatique en dessous de 2 °C, le Groupe déploie une stratégie volontariste et responsable autour de deux priorités pour répondre à l’urgence climatique :

Accompagner ses clients dans leur transition énergétique ; Réduire progressivement ses activités liées aux énergies les plus carbonées.

Pour piloter cet engagement global, le Groupe met en place des outils de gouvernance, de gestion des risques, de mesure et de suivi pour être en capacité d’apporter les réponses les mieux adaptées à l’objectif de décarbonisation de l’économie.

Accélération des engagements en faveur de la transition énergétique

Société Générale contribue de manière significative à la réalisation des Objectifs de Développement Durable de l’ONU (ODD) et des objectifs de l’Accord de Paris avec de nouveaux engagements pris en 2019 :

Société Générale a annoncé la sortie du charbon à horizon 2030 pour les pays de l’UE ou de l’OCDE. Le Groupe réduira ainsi progressivement à zéro son exposition au secteur du charbon thermique, au plus tard en 2030 pour les entreprises ayant des actifs dans les pays de l’UE ou de l’OCDE et d’ici 2040 pour le reste du monde. En 2016, la Banque s’était engagée à ne plus financer aucun nouveau projet charbon et en 2019, le Groupe cesse également de fournir de nouveaux services ou produits aux entreprises clientes dont l’activité est principalement liée au secteur du charbon thermique. À fin 2018, le Groupe a atteint avec deux ans d’avance, l’objectif de limiter à 19% avant 2020 la part charbon du mix énergétique de la production d’électricité financée.

Le Groupe s’est engagé à lever 120 milliards d’euros pour la transition énergétique entre 2019 et 2023 100 milliards d’euros d’émissions d’obligations durables [1] 20 milliards d’euros consacrés au secteur des énergies renouvelables sous forme de conseil et financement



En décembre 2017, Société Générale s’était engagée à lever 100 milliards d’euros pour contribuer à la transition énergétique entre 2016 et 2020. Au 30 septembre 2019, la Banque a déjà atteint 96% de son objectif.

La Banque est par ailleurs signataire fondateur des Principes pour un secteur bancaire responsable aux côtés de 130 banques et a rejoint l’Engagement Collectif sur le Climat (« Collective Commitment on Climate ») qui vise à atteindre des objectifs ambitieux et à aligner leurs portefeuilles de prêts pour une société résiliente au changement climatique et à faible émissions de carbone.

Au-delà des grands engagements pris et qui s’appliquent à l’ensemble de ses activités, l’ambition RSE [2] est déployée au cœur des métiers du Groupe. À titre d’exemple depuis septembre 2019 :

La Banque a signé les Principes de Poséidon et a rejoint la coalition « Getting to Zero » et appliquera les normes environnementales les plus strictes en faveur de la décarbonisation de l’industrie du transport maritime,

La recherche actions de Société Générale va intégrer systématiquement désormais une analyse ESG en complément de l’analyse financière,

Lyxor, sa filiale de gestion d’actifs, a publié sa nouvelle Politique en faveur du Climat, plaçant ainsi les enjeux climatiques au cœur de sa stratégie d’investissement responsable

Dans l’activité Assurances, Société Générale participe au côté de neuf autres investisseurs institutionnels, à trois fonds d’investissements de place pour lutter contre le réchauffement climatique.

La transparence des engagements et des réalisations de la Banque en matière climatique sont consultables dans le rapport TCFD (Task Force on Climate-related Disclosures) et qui est distingué comme étant « Best in Class » (meilleur de sa catégorie) par le spécialiste de la recherche financière Autonomous. Par ailleurs, Société Générale a été classée 1ère banque au monde dans l’Environnement et 6ème banque en Europe pour l’ensemble des critères RSE (RobecoSAM 2019).

Société Générale est lauréate des Grands Prix du Business et de la Gouvernance Responsables 2019 remis par l’Institut du Capitalisme Responsable, valorisant l’engagement du Groupe à favoriser une approche intégrée de l’entreprise, qui mette en cohérence les dimensions économique, sociale, sociétale, financière, environnementale, éthique et de gouvernance.

Frédéric Oudéa, Directeur général de Société Générale a déclaré : « Notre responsabilité est au cœur de notre modèle de création de valeur, dans la façon d’exercer et de développer nos activités. L’urgence climatique est une priorité intégrée dans notre plan stratégique, dans notre gouvernance, dans notre gestion des risques comme dans notre démarche d’innovation. En tant que conseiller et apporteur de financements, nous avons un rôle moteur à jouer dans la réussite d’une transition énergétique juste, en accompagnant de manière proactive nos clients dans leur propre transition quels que soient les géographies ou les types d’activités. Je suis convaincu que nous devons continuer d’agir collectivement et individuellement, et mener une politique volontariste et responsable avec des engagements ambitieux pour une économie bas carbone et inclusive. »