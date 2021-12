Cette émission publique inaugurale d’une obligation sociale au format Obligation à Impact Positif a été réalisée par Société Générale le 25 novembre. Il s’agit d’une émission obligataire senior non préférée d’une maturité de 6 ans, avec une option de remboursement à la main de l’émetteur à 5 ans.

La transaction a suscité une forte demande des investisseurs avec une souscription finale de plus de EUR 2,1 milliards auprès de plus de 110 investisseurs dont une très grande majorité d’investisseurs ISR.

Cette opération illustre l’engagement de Société Générale en matière de durabilité et de responsabilité dans le financement d’une économie plus durable. Elle a été faite deux jours après l’émission d’une obligation sécurisée verte (covered bond) d’un montant EUR 1,5 milliard. Depuis l’émission de sa première Obligation à Impact Positif en 2015, le Groupe continue d’orienter ses financements vers des activités ayant un impact social et environnemental.

Les fonds levés seront en effet exclusivement utilisés pour financer ou refinancer des projets contribuant aux avancées socio-économiques et à l’autonomisation, aux logements sociaux, à l’accès à l’éducation et à la formation professionnelle ou encore à l’accès aux soins. Ces projets sont sélectionnés de manière stricte selon le « Cadre Obligations Durables et à Impact Positif »1 publié par la Banque en 2020 et mis à jour en novembre 2021 pour répondre aux standards les plus récents.

Cette méthodologie, indépendamment évaluée par ISS-ESG, répond aux exigences définies par les « Principles for Positive Impact Finance » de l’UNEP FI et est alignée aux principes de l’ICMA en matière d’obligations Vertes, Sociales ou Durables, tels que révisés en 2021.

Avec cette émission, Société Générale réaffirme sa volonté de s’engager dans des projets à Impact Positif et de contribuer au financement des Objectifs de Développement Durable. L’émission de cette obligation démontre également l’engagement de Société Générale à utiliser son expertise en matière de structuration financière et de distribution pour participer à la construction d’un marché obligataire durable.