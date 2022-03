L’objectif est d’accompagner le développement du groupe en accélérant l’ouverture de restaurants japonais traditionnels et de dark kitchen au cours des prochaines années, à Paris et en région parisienne. Le groupe a pour ambition de déployer à plus grande échelle un modèle de restauration de type « cantine japonaise » qui rencontre un franc succès auprès du grand public Créé en 2009 par Ken Yoshikawa avec l’acquisition d’un premier restaurant rue Sainte-Anne, le Kintaro Group s’est ensuite fortement développé pour s’imposer aujourd’hui comme un acteur incontournable de la cuisine japonaise traditionnelle du centre de Paris à travers ses 8 restaurants historiques (Kintaro, You, Hokkaido, Guibine, Laï-Laï Ken, Naniwa-Ya, Menkicchi et Happa Tei). Les établissements sont principalement de type « cantine japonaise » et proposent une cuisine maison, dans une ambiance moderne euro-japonaise. En 2020 et en 2021, le groupe a su s’adapter au contexte de crise sanitaire et de ses confinements successifs pour développer une offre de livraison à domicile -via les plateformes de livraison- et de vente à emporter, qui lui permet aujourd’hui d’étendre son offre historique de restauration assise expérientielle.

Dans ce contexte de transformation, le dirigeant Ken Yoshikawa a élaboré un plan de croissance ambitieux devant lui permettre d’ouvrir de nombreux restaurants physiques ainsi que des dark kitchen. L’entrée au capital de Socadif Capital Investissement et de Bpifrance, au terme d’un processus concurrentiel mené par la banque d’affaires Kray&Co, donnera à Kintaro Group les moyens de poursuivre sa croissance et d’ouvrir sa cuisine à de nouveaux quartiers parisiens.

A cette occasion, Socadif Capital Investissement poursuit le déploiement de son enveloppe d’investissement destinée à soutenir les entreprises franciliennes du secteur du tourisme et de l’événementiel. De son côté, Bpifrance, via son fonds France Investissement Tourisme (FIT2), poursuit son accompagnement en vue de favoriser le rebond d’activité post crise sanitaire des entreprises du tourisme, des loisirs et de la restauration.

Ken Yoshikawa, dirigeant du Kintaro Group : « Il y a un tel engouement de la cuisine japonaise dans la capitale qu’il serait dommage de limiter notre offre à la rue Sainte-Anne. Je souhaite permettre à un plus grand nombre de Français d’apprécier l’expérience et la qualité de nos cantines japonaises. Être accompagné par Socadif Capital Investissement et par Bpifrance va me permettre d’élargir mon savoir-faire japonais dans tout Paris, et pourquoi pas dans toute la France ! »

Pierre Cottin, Directeur de Participations Socadif, Capital Investissement : « Nous avons été impressionnés par le parcours effectué par Ken Yoshikawa et ses équipes depuis 2009. Ils ont su créer un groupe de restauration avec une identité forte, qui propose une cuisine traditionnelle au succès toujours croissant. Socadif est très fier d’accompagner le Kintaro Group pour cette nouvelle étape de développement ! »

Pierre Bollengier, Responsable de suivi de Participations, Bpifrance : « Nous avons été séduits par la qualité de l’offre proposée dans les restaurants du groupe ainsi que de l’ambiance qui y règne. Chaque restaurant offre une expérience propre. Nous sommes heureux de nous associer à son dirigeant Ken Yoshikawa afin d’accélérer le développement du groupe. »