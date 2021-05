Entrepreneur Invest partenaire financier du groupe depuis 2016 réinvestit également dans l’opération.

Groupe Végétal est le leader de la distribution en mode Cash & Carry de plantes vivantes en Ile-de-France. Il est implanté sur MIN de Rungis et dispose de sites de production en Touraine et en Sologne. Référencé auprès de 200 producteurs européens, le groupe, à la fois producteur et importateur, propose un catalogue de plus de 15 000 références de plantes vivantes auprès d’une clientèle composée de fleuristes, jardineries, paysagistes, horticulteurs…

Cette recomposition de l’actionnariat s’inscrit dans une volonté forte du groupe de poursuivre sa politique de croissance externe comme en témoigne son entrée au capital du groupe Floronalp, leader de la distribution florale sur le bassin Lyonnais. Après l’acquisition de la société Verte Ligne en 2020, le groupe étend ainsi sa couverture nationale à la région Auvergne-Rhône-Alpes. Cette opération permet à Groupe Végétal d’atteindre 50 millions d’euros de CA.

Cette réorganisation capitalistique fait suite au débouclage de l’opération de 2016 et la présence de ces deux partenaires financiers donnera au groupe les moyens nécessaires pour soutenir et accélérer son ambitieuse politique de croissances externes.