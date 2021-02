Smile&Pay, la fintech française qui simplifie l’encaissement par carte bancaire pour les professionnels, PME et associations, annonce une levée de fonds de 5 millions d’euros auprès d’Evolem Start, d’un pool de Business Angels ainsi que de Truffle Capital qui l’a incubée, pour accélérer son développement commercial en France et enrichir son offre de produits et services.

Une nécessité d’accompagner la numérisation des commerces de proximité français.

La crise sanitaire a mis en exergue la nécessité de numériser les commerces de proximité en s’équipant de solution d’encaissement sans contact et à distance. Pourtant, 55% des professionnels français n’acceptent pas la carte bancaire et 80% ne sont pas visibles sur le web. Les raisons à cela sont connues : la complexité de mise en œuvre, le prix, le manque de transparence et la nécessité de s’engager auprès des acteurs bancaires traditionnels.

Avec sa nouvelle offre Click&Smile, Smile&Pay propose un dispositif unifié pour encaisser en ligne comme en magasin et indépendamment des banques traditionnelles.

Smile&Pay, fintech française incubée par Truffle Capital en 2015, a pour objectif d’accompagner cette transformation, en proposant une solution unifiée permettant d’encaisser dans toutes les situations : en boutique, en terrasse, en mobilité, par téléphone, et désormais en ligne grâce à sa nouvelle offre Click&Smile lancée en décembre 2020.

Accessible à tous en 10 minutes sur www.smileandpay.com, sans engagement ni condition d’entrée, l’offre de Smile&Pay se décline actuellement en trois terminaux de paiement mobile selon les besoins du commerçant, disponible sous 48h et fonctionnant indépendamment des Banques. La gamme est désormais complétée par la création d’un site Internet en partenariat avec la startup française TastyCloud.

Avec une tarification unique à 29€ /mois et 0,75% de commission pour encaisser sur tous les canaux de vente, Smile&Pay souhaite ainsi rendre accessible le e-commerce pour tous en levant la barrière du prix et de la complexité. La fintech met à disposition une application mobile pour piloter son activité en temps réel en boutique comme en ligne, et activer gratuitement différentes options tel que la prise de caution, le paiement en 3 fois, les paiements asiatiques (Alipay, Wechatpay) ou les titres restaurants dématérialisés.

Smile&Pay lève 5 Millions d’euros pour développer son offre, renforcer sa force commerciale et accélérer ses partenariats de distribution.

Smile&Pay équipe aujourd’hui plus de 13 000 entrepreneurs français issus de secteurs d’activités variés : commerçants locaux, artisans, restaurants, hôtels, professionnels de santé, associations (Les Restos du Cœur, La Croix Rouge française, Secours Populaires, etc.), réseaux de franchisés (IceRoll, Woodiz, les Jouets français, etc.). Elle a traité plus de 310 millions d’euros de transaction depuis son lancement en 2016.

Aujourd’hui, Smile&Pay réalise une levée de fonds de 5 millions d’euros auprès de Truffle Capital, actionnaire historique de la société, d’Evolem Start et d’un pool de Business Angels. Ce tour de table permettra à la fintech de lancer de nouvelles offres spécifiques aux différents secteurs d’activité, mais aussi développer de nouveaux modes d’encaissement « sans contact » (paiement par lien, paiement mobile à mobile). Elle va également renforcer son équipe commerciale et développer ses investissements marketing, qui jusqu’ici reposaient principalement sur le « bouche à oreille ». Enfin, elle souhaite accélérer ses partenariats commerciaux auprès des banques, assurances et éditeurs de logiciels, intégrés au travers d’APIs, pour devenir à termes le leader français indépendant de l’encaissement digital.

Smile&Pay lance un nouveau partenariat avec Monabanq pour déployer son offre auprès des auto-entrepreneurs.

Après les Banques Populaires Rives de Paris en octobre 2020 (commerçants franciliens) et Anytime en novembre (TPE-PME), Smile&Pay annonce un nouveau partenariat commercial avec la banque en ligne Monabanq qui propose l’offre PratiqPro, un compte dédié aux autoentrepreneurs à 9€/mois. Les offres Smile&Pay peuvent être souscrites directement sur le site de la banque. Grâce à ce partenariat, les 2 acteurs franchissent un cap dans l’accompagnement des auto-entrepreneurs français, en proposant une offre globale à moindre coût, avec un service réactif et humain, pour les soutenir durablement dans la transformation de leur activité.

Nicolas de Labarre, Directeur Général de Smile&Pay, déclare : « Nous sommes ravis d’accueillir Evolem ainsi que des business angels reconnus du e-commerce, et remercions Truffle Capital pour sa confiance renouvelée. Au cours d’une année 2020 pleine de défis, Smile&Pay a su s’adapter et poursuivre ses objectifs de développement. Cet investissement va nous permettre d’accompagner la transformation digitale des commerces à plus grande échelle, en diversifiant notre offre par segment d’activité, en renforçant notre équipe commerciale et en développant de nouveaux partenariats. Cet important renforcement de nos fonds propres nous donne les moyens de notre ambition de devenir le leader français indépendant de l’encaissement ».

Bernard-Louis Roques, Co-fondateur et Directeur Général de Truffle Capital, ajoute : « Dès sa création il y a 5 ans nous avons été convaincus de l’opportunité de construire, avec Smile&Pay, une Fintech Française qui puisse accompagner massivement les commerçants français dans leur transformation digitale. Développer une offre nationale concurrente de quelques acteurs Anglo-saxons n’était pas qu’une question de souveraineté, mais aussi d’opportunité en collant au plus près aux attentes et aux spécificités du marché. Ainsi par exemple Smile&Pay est le seul acteur indépendant qui opère ses transactions via le GIE Cartes Bancaires, ce qui confère des avantages uniques en matière de sécurité, de lutte antifraude, et lui confère une flexibilité tarifaire par rapport à ses concurrents étrangers ».

Thomas Rival, Directeur d’Investissement d’Evolem Start, complète : « La pertinence de son projet stratégique, sa résilience face à la crise et sa capacité à séduire de prestigieux clients et investisseurs nous ont convaincu d’investir sur Smile&Pay. Nous sommes très heureux d’accompagner le développement de cette fintech prometteuse, utile et aux valeurs basées sur l’humain et la bienveillance dont nous sommes profondément attachées. »