Cette opération va lui permettre d’accélérer son développement européen et de faire l’acquisition du site e-commerce Graine de Bonne Santé, spécialisé depuis 10 ans dans la distribution de produits bio à destination des bébés et jeunes enfants. Cette acquisition lui permet par ailleurs de renforcer ses équipes et sa plateforme logistique en Normandie afin de mieux servir les besoins de sa base de clients en croissance continue.

Un moteur de recherche précis et un système de fidélisation

Fondée en 2017 par 3 pères de famille, Romain, Alexandre et Emeric, dont les enfants ont des allergies ou intolérances alimentaires, Smartfooding a su rassembler le plus large catalogue de produits répondant aux attentes et contraintes d’un nombre croissant de familles. Leur moteur de recherche permet de filtrer parmi plus de 40 contraintes nutritionnelles et leur système original de Club par abonnement permet de répondre aux besoins les plus spécifiques, tout en assurant des économies allant jusqu’à 40% par rapport aux prix habituellement pratiqués.

Un circuit de distribution éprouvé

Le groupe Smartfooding, c’est à ce jour une équipe de 15 personnes basée entre Barcelone, Paris (Station F) et Caen, un site bilingue (FR/ES) proposant un catalogue produits de plus de 3 000 références. Ses deux centres logistiques lui permettent de livrer en France, Belgique et Espagne à J+1, ainsi qu’une boutique en plein cœur de Barcelone, au plus proche des clients, où sont organisés des ateliers de formation.

Une levée de fonds pour consolider une implantation normande

Après une première levée de fonds en 2018, ce deuxième tour de table auprès de leurs investisseurs historiques et de nouveaux investisseurs de l’écosystème start-up normands, le fonds régional Normandie Participations, la Caisse d’épargne Normandie et Carem Impulse, leur permet d’accélérer leur développement commercial et marketing (+ 50% de nouveaux clients chaque mois) tout en consolidant leur implantation en Normandie par l’acquisition et la mise en place de synergies entre les marques Graine de Bonne Santé et Smartfooding.