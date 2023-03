Rentable et financée jusqu’à présent uniquement en fonds propres, Smart Tribune réalise aujourd’hui sa première levée de fonds d’un montant de 8 millions d’euros auprès, notamment, d’Elevation Capital Partners et La Poste Ventures opéré par XAnge. De quoi accélérer encore la diffusion de ses solutions, en France et à l’international, tout en continuant d’y intégrer de l’intelligence humaine et artificielle !

Un succès fulgurant dans l’univers du Selfcare

Créée en 2011 par 3 ingénieurs, Jérémy Gallemard, Christopher Montémont et Samy Lastmann, pour favoriser la cocréation et la culture du feedback en entreprise, Smart Tribune a basculé son modèle en 2016, lorsque ses cofondateurs ont identifié chez leurs clients un véritable besoin en matière de solutions intelligentes de Selfcare (démarche d’auto-résolution pour les usagers et clients) pour désengorger leurs services clients et répondre au besoin d’autonomie des internautes.

L’arrivée d’une première solution de centre d’aide automatisé a permis de confirmer l’attente du marché. Elle a été suivie par le lancement d’un chatbot conversationnel et d’une plate-forme de centralisation et de diffusion de la connaissance pour les conseillers des services clients.

Le niveau de qualité des produits SaaS proposés, ainsi que leurs capacités de personnalisation en fonction des utilisateurs, du contexte ou des enjeux ont, depuis, séduit 150 grandes marques françaises et internationales (Leroy Merlin, Carrefour, DPD, Club Med, Macif, Sephora, Club Med, OUIGO…), évoluant dans une trentaine de secteurs d’activité. Avec un taux de renouvellement supérieur à 96 % de ses abonnements, Smart Tribune réalise un chiffre d’affaires de 5 millions d’euros en 2023, en constante progression, et emploie actuellement 50 collaborateurs dans ses bureaux de Paris, Marseille et Londres.

La levée de fonds de 8 millions d’euros réalisée aujourd’hui auprès d’Elevation Capital Partners, spécialisé dans le financement de start-up rentables et innovantes, ainsi que du fonds d’investissement La Poste Ventures, opéré par XAnge, vient valider la pertinence du modèle et permettre au leader du Selfcare de voir plus loin et plus grand. Cette opération a été pilotée par Ader Finance.

Jessica Guérin Haue, directrice de projet innovation à La Poste Ventures, souligne : « Le groupe La Poste est déjà utilisateur de la solution proposée par Smart Tribune. L’investissement de La Poste Ventures dans cette levée de fonds permettra de renforcer les synergies et la création de valeur avec le groupe et ses filiales. Pour accompagner le développement de la start-up, La Poste Ventures sera représentée au conseil d’administration par Pierre Grauby, le directeur de la relation clients de la branche Grand Public et Numérique du groupe. »

Pour Benjamin Cohen, cofondateur et Managing Partner d’Elevation Capital Partners : « Nous sommes fiers d’accompagner Smart Tribune, société de référence dans le selfcare dans son développement en France et à l’international. Nous avons été séduits par la qualité des équipes, la proposition de valeur innovante de la solution d’auto-résolution et les nombreux cas d’usage développés. La croissance accélérée de la société associée avec des fondamentaux économiques sains (récurrence des revenus, rentabilité structurelle, autofinancement) ont su nous convaincre de son fort potentiel. »

Une levée de fonds pour accélérer la R&D et franchir les frontières

La R&D est au cœur du succès de Smart Tribune, pionnier sur les solutions intelligentes de Selfcare intégrant de l’IA. En test auprès de plusieurs clients depuis quelques semaines, la start-up lance sa nouvelle offre de génération de bases de connaissance clients et conseillers, basée sur GPT-3. Celle-ci permet de générer automatiquement des pré-réponses, réduisant ainsi de près de 70 % le temps d’intégration d’une nouvelle réponse.

Smart Tribune profite donc pleinement de cette ouverture du capital pour poursuivre ses recherches dans ce domaine. Aujourd’hui, ses équipes R&D représentent 40 % de ses effectifs et la start-up prévoit de les doubler d’ici 18 mois avec, notamment, le recrutement de 10 profils IT supplémentaires dès le second semestre 2023 : Data Scientist, UX, expert IA…

Cette levée de fonds servira également les ambitions internationales de Smart Tribune. Dès 2024, l’entreprise souhaite accélérer le déploiement de ses solutions déjà installées dans près de 50 pays et disponibles dans plus de 25 langues.

« Nous sommes très fiers de cette première levée de fonds et nous tenons à remercier nos équipes, qui sont pleinement investies dans la réussite de Smart Tribune, mais aussi nos clients sans qui rien ne serait possible. Aujourd’hui, grâce au soutien de nos nouveaux partenaires, nous allons pouvoir continuer de révolutionner l’univers du Selfcare au sein des grandes entreprises. L’IA est au cœur de notre développement, ses promesses sont déjà tenues et de nouvelles avancées verront bientôt le jour pour nous permettre de rendre nos solutions toujours plus performantes et légitimes », souligne Jérémy Gallemard, CEO et cofondateur de Smart Tribune.

Des parcours personnalisés pour améliorer l’expérience client et collaborateur

Smart Tribune se distingue de ses concurrents par la création de parcours client et collaborateur entièrement personnalisés, qui allient le meilleur de la technologie et de l’humain. Ses solutions prédictives sont ainsi en mesure d’anticiper la nature de l’information du demandeur et de proposer la réponse avant même que ce dernier n’effectue sa recherche. Les réponses apportées sont adaptées à son profil et à son parcours (situation familiale, âge, maturité numérique, métier…). Cette capacité singulière est une réelle source de satisfaction pour les utilisateurs, qu’ils soient clients ou collaborateurs.

En intégrant les solutions de Selfcare Smart Tribune, les grandes entreprises sont enfin en mesure de délivrer un service client résolument efficace et personnalisé. Leurs conseillers les plébiscitent car elles leur redonnent le pouvoir, en leur permettant de déléguer à la machine les réponses à faible valeur ajoutée, et de se concentrer sur la résolution de demandes plus complexes ou stratégiques.

Ses solutions rassurent également les prospects et clients à chaque étape de la relation, en leur fournissant la bonne information au bon moment, 24h/24 et 7j/7. Enfin, en interne, elles viennent unifier et diffuser la connaissance en centralisant tous les documents et supports d’informations, dans un centre de connaissances ou Knowledge Center, toujours à jour.

En moyenne, ses solutions Selfcare permettent de réduire de 40 % les demandes de clients et d’augmenter de 10 à 20 % les ventes en réduisant les freins à l’achat.