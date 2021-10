Bourbon Bois Expérience, le spécialiste de la construction et de la rénovation de maisons en bois pour le secteur privé et le secteur du logement social, lève 3M€ auprès du FPCI RUNaissance géré par Smalt Capital, des FIP Outre-Mer Mascarin Capital gérés par Vatel Capital et de BPIFrance à travers une subvention de France Relance.

La société Bourbon Bois a été créée par Maurice Tomi en 1961. Ce bâtisseur inventif avait eu l’idée de construire des maisons avec des modules de bois que l’habitant pourrait agrandir et modifier à sa guise : les fameuses cases Tomi, maisons de bois et de parpaings préfabriquées, peu coûteuses, qui ont contribué à répondre aux besoins en logements sociaux à la Réunion.

En 1989, Bourbon Bois est cédé au groupe guadeloupéen GLV. En 2019, Morgane Osta Amigo reprend certains actifs de la société pour redévelopper l’activité qui est axée sur :

(i) la construction et la rénovation de maisons essentiellement en bois dans le secteur privé et le secteur des logements sociaux à La Réunion grâce à l’APL Accession [1] et

(ii) les rénovations légères pour le Département de la Réunion.

L’investissement apporté par Smalt Capital et Vatel Capital servira au financement de la construction d’un nouvel outil industriel moderne par Bourbon Bois afin de répondre à la forte croissance de l’activité et d’accroître les volumes de production. Cette nouvelle usine, basée dans la zone d’activité de Pierrefonds, permettra de tripler les capacités de production actuelles. Sur 5 000m2, le bâtiment, en ossature bois, comprendra une usine de fabrication de charpentes en bois, une unité de stockage, des bureaux et un showroom.

La société travaille également à la réduction de son empreinte environnementale grâce à un bâtiment autonome en énergie, un approvisionnement en bois brut puisé dans des forêts naturelles et au développement de brevets dans l’objectif de parvenir à une activité zéro déchet.

Stéphane POUPAULT, Directeur du Pôle outre-mer chez Smalt Capital, indique : « Nous sommes fiers de rentrer au capital de la société Archipel Bois Habitat – Bourbon Bois Expérience. Nous avons été impressionnés par le travail accompli par Morgane Osta Amigo et le potentiel de développement de cette société. Cette nouvelle usine va permettre d’accélérer la construction de maisons en bois nécessaire au manque de logements sur l’île tout en développant une approche environnementale et en créant une vingtaine d’emplois directs sur le territoire ! »

Jean-Michel YCRE, Directeur Général de Vatel Capital, ajoute : « Vatel Capital est ravie que ses FIP Outre-Mer Mascarin Capital accompagnent Archipel Bois Habitat – Bourbon Bois Expérience, une entreprise dont la dirigeante, Madame Osta-Amigo, s’est engagée pour sauvegarder une tradition architecturale réunionnaise à haute valeur sociale et la projeter dans le futur au moyen d’une stratégie environnementale et d’innovations adaptée aux défis de notre époque. »