Ces cessions permettent aux entreprises d’entamer une nouvelle phase de croissance et confirment l’ambition de Smalt Capital de poursuivre l’accompagnement des nouveaux acteurs économiques issus de ce secteur

KAMP’N CEDEE A DIGITALEO

Créée en 2016, Kamp’N est une plateforme SaaS permettant d’optimiser les campagnes publicitaires sur Facebook, Instagram et Google. C’est le seul outil indépendant certifié Facebook Marketing Partner & Google Partner en France. Ayant une bonne connaissance du secteur, Smalt Capital avait identifié Kamp’N comme répondant à un véritable besoin sur le marché. Les fonds de Smalt Capital sont ainsi entrés au capital de Kamp’N en tant qu’actionnaire minoritaire en 2019, pour accompagner l’entreprise dans son développement commercial. Parmi les clients de Kamp’N figurent Figaret, But, Parashop, ou encore France Télévisions.

L’acquisition de Kamp’N par Digitaleo, une entreprise française proposant une solution de marketing locale collaborative, démontre l’intérêt des acteurs stratégiques pour ce secteur d’activité. Cette cession permet aux fonds de Smalt Capital de réaliser un TRI brut de 20% au titre de cette prise de participation.

« Kamp’N démarre un nouveau chapitre de son histoire, l’appui de Smalt Capital nous a permis de réaliser une belle opération et nous allons débuter une deuxième phase de croissance passionnante avec Digitaleo. » déclare Charles MARTIN LAVAL, PDG et Fondateur de Kamp’n.

LITTLE CIGOGNE : LA PARTICIPATION DE SMALT CAPITAL EST CEDEE A SPICE CAPITAL, UL INVEST ET KEY BUSINESS SERVICE

Créée en 2013, Little Cigogne est une plateforme d’e-commerce qui présente aux parents une alternative au shopping en leur proposant des malles de vêtements créées sur mesure. Depuis l’entrée au capital de Smalt Capital en 2019, Little Cigogne a renforcé sa stratégie digitale afin d’acquérir de nouveaux clients et travailler sur l’expansion de son activité à l’international, notamment au Royaume-Uni et en Allemagne.

La cession de la participation de Smalt Capital aux family offices Spice Capital, UL Invest et Key Business Service permet au fonds géré par la société de gestion de réaliser un TRI brut de 43% au titre de cet investissement.

« L’intervention de Smalt Capital nous a permis de consolider notre présence sur le marché français et de structurer notre modèle pour préparer notre développement à l’international. Depuis la cession, Little Cigogne est aujourd’hui présente en Allemagne et en Autriche et nous avons encore de belles opportunités d’expansion à court terme sur plusieurs autres marchés européens. » affirme Mathieu Waltzer, Founder & CEO de Little Cigogne.

EDOKI ACADEMY CEDEE AU GROUPE BAYARD

Fondée en 2013, Edoki Academy développe des applications à contenus pédagogiques basées sur la méthode Montessori, pour aider les enfants à progresser à l’école. Smalt Capital a accompagné Edoki Academy dès sa création, convaincue par le potentiel du marché et la capacité de son dirigeant Emmanuel GUYOT à le conquérir. En effet, avant Edoki Academy, Emmanuel GUYOT avait co-créé Digitick, spécialiste de la vente de billets sur Internet, vendue à Vivendi en 2010.

Au travers de la levée de fonds à laquelle Smalt Capital a participé, Edoki Academy a atteint plus d’1 million d’utilisateurs dans 30 pays, développé plus d’une trentaine d’applications et renforcé sa présence à l’international : Etats-Unis, Canada, Brésil, Chine…

Edoki Academy poursuivra désormais sa croissance avec le Groupe Bayard, un groupe international de médias et du numérique.

Julien Jorge, Directeur du pôle d’investissements Retail chez Smalt Capital, ajoute « Les équipes de Little Cigogne, Edoki Academy et Kamp’N ont fait un travail remarquable pour accélérer leur croissance, et Smalt Capital est fière d’avoir pu les accompagner sur ce chemin. Nous nous félicitons d’avoir trouvé un accord de cession avec des acteurs stratégiques qui permettront aux trois entreprises de continuer à développer leur activité durablement. Ces cessions confirment également le bien-fondé de notre démarche qui consiste à devenir un véritable partenaire de nos dirigeants et de leur donner les moyens de réussir. »