Siparex a pris une participation minoritaire significative au capital du groupe NG Travel aux termes d’une opération de MBO visant à recentrer le capital du groupe autour d’Olivier Kervella, son co-fondateur, et de l’équipe de management. Karim Massoud, co-fondateur du groupe, cède sa participation et reprend Plus Voyages, filiale dédiée aux voyages d’affaires.

Avec près de 200 employés et 230 M€ de chiffre d’affaires – en progression de 25% par rapport à 2017 - NG Travel est l’un des principaux tour-opérateurs français. Très digitalisé, le groupe a également structuré une offre de clubs de voyage sous les marques Kappa Club, Club Coralia, et Nosylis Collection, particulièrement ouverte sur les expériences à destination, l’authenticité, et les rencontres avec les populations locales.

L’opération s’inscrit dans la poursuite d’une stratégie dynamique de développement des marques du groupe, l’affirmation du concept de clubs et l’extension du catalogue qui comprend déjà près de 50 clubs. Le groupe déploie également son offre hors de France et commercialise notamment Kappa Club en Italie.

Siparex accompagne depuis 40 ans les ETI françaises dans leurs opérations de haut de bilan, minoritaires et majoritaires. Siparex ETI structure ses interventions de 5 à 40 M€ au travers de son fonds de nouvelle génération, Siparex ETI4, qui compte à date 5 participations, CARSO, MINAFIN, GINGER, BABEAU SEGUIN et APSIDE. Siparex couvre l’ensemble du territoire à partir de ses 8 implantations, ainsi que l’Italie (Milan) et l’Allemagne (Munich), et a récemment développé un fonds de co-investissement transatlantique en partenariat avec le fonds québécois Desjardins Capital. Siparex gère 1,8 Md€ de capitaux répartis notamment entre ses activités Equity, Mezzanine et Innovation (sous la marque XAnge).

Fondé en 2008, NG Travel est devenu, en moins de 10 ans, le 6ème tour-opérateur français avec un chiffre d’affaires de plus de 230 M€. Le groupe propose une offre très large de séjours touristiques couvrant un choix de près de 30 destinations. Le groupe diffuse cette offre via ses marques Boomerang Voyages et Promoséjours, et propose également des voyages sur-mesure sur le site Directours.com.

Depuis 2012, NG Travel développe également 3 concepts de clubs de voyage : Kappa Club Club Coralia et Nosylis Collection, qui connaissent un véritable succès auprès de voyageurs en quête de qualité et d’expériences culturelles authentiques.

Shearman & Sterling a conseillé Siparex dans le cadre de cette prise de participation. L’équipe de Shearman & Sterling était dirigée à Paris par Guillaume Isautier (Associé–M&A) et Pierre-Nicolas Ferrand (Associé–Finance) et était composée de Martin Chassany (Collaborateur–M&A), Yaëlle Cohen (Collaboratrice–Finance) et de Charles Filleux-Pommerol (Collaborateur–Tax).