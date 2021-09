Avec ce rapprochement, Siparex crée une plateforme unique joignant à son expérience d’acteur majeur du capital investissement, le savoir-faire d’une équipe à l’expertise sectorielle reconnue, afin de répondre à l’accélération des besoins de financement de la transition énergétique.

L’équipe de TiLT Capital Partners, composée de 3 anciens managers d’Engie, Nicolas Piau, Nicolas Lepareur et Nathanaël Krivine, cumule 50 ans d’expérience d’investissement dans l’énergie en Europe et dans le monde et dispose d’un réseau étendu d’experts industriels.

Après une première étape de lancement du fonds TiLT Capital Fund 1 qui a permis de fédérer plusieurs investisseurs institutionnels incontournables, et face à l’accélération des enjeux de la transition énergétique, l’équipe a décidé de donner plus d’envergure à son projet en s’alliant à un leader du capital investissement bénéficiant de 40 ans d’expertise dans le financement des PME et ETI de croissance et d’une base de souscripteurs profonde et diversifiée.

Fonds growth labelisé Tibi, TiLT Capital Fund 1 a un objectif final de 250 M€ et vise un premier closing à 140 M€ dans les prochains mois. L’équipe de TiLT Capital étudie de nombreuses opportunités et sera en mesure de réaliser ses premiers investissements dès le premier closing du fonds.

Le deal flow se concentre actuellement sur des PME françaises et européennes, en particulier dans les secteurs de la chaleur renouvelable, de l’énergie renouvelable décentralisée et de l’optimisation de la consommation.

Pour Nicolas Piau, Partner de TiLT Capital : « A mesure que l’Europe augmente sa production d’énergies renouvelables intermittentes et s’affranchit de la production à base de combustibles fossiles pour lutter contre le changement climatique, le système énergétique devra être plus flexible et plus intelligent. TiLT Capital investit dans les solutions et technologies qui accéléreront la transition énergétique et réduiront son coût, en se concentrant particulièrement sur les secteurs à forte croissance : efficacité énergétique et gestion de la flexibilité. Cette ambition s’inscrit dans la conviction que la lutte contre le changement climatique et la cohésion sociale sont indissociables ».

Pour Siparex, ce rapprochement avec TiLT Capital constitue une étape structurante de son engagement dans la transition écologique. « Les enjeux d’énergie et de décarbonation prennent une ampleur sans précédent. Il est de notre responsabilité d’acteur du private equity d’y répondre, en apportant un soutien financier et opérationnel pour accompagner les entreprises du secteur de la transition énergétique, et nos participations dans leur transformation environnementale » commente Bertrand Rambaud, Président de Siparex.