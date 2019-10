Cette acquisition permet à Sinch, plateforme suédoise de communication Cloud, d’accélérer sa croissance et notamment sur le marché français.

Sinch AB (publ), l’un des leaders mondiaux de communication Cloud, a conclu un accord définitif pour l’acquisition de la startup myElefant SAS pour 18,5 millions d’euros auquel s’ajoutera un montant supplémentaire, basé sur la performance, pouvant atteindre 3 millions d’euros sur deux ans.

myElefant, plateforme de messaging mobile, pionnière en France

Fondée à Paris en 2010, la startup française myElefant édite une plateforme en SaaS de messaging mobile qui permet aux marques d’améliorer l’engagement de leurs clients sur l’ensemble des canaux de messaging mobile. L’entreprise, pionnière dans l’utilisation du Rich SMS, est l’une des premières à avoir adopté les technologies de messaging conversationnelle telles que RCS, Facebook Messenger et WhatsApp pour ses clients.

"Grâce à un logiciel de pointe facile à utiliser, myElefant a démontré avec succès comment la prochaine génération de messagerie est capable de produire des résultats tangibles et mesurables. L’acquisition de myElefant par Sinch nous permet d’offrir à nos clients à travers le monde et à nos partenaires, une plateforme SaaS sophistiquée, fournissant de puissantes analyses en temps réel et leur permettant ainsi d’opérer un changement radical dans l’expérience client ", explique Oscar Werner, CEO de Sinch.

Une expertise reconnue auprès des entreprises françaises, d’envergure internationale

Avec cette acquisition, l’entreprise suédoise, poursuit son développement et renforce sa présence sur le marché français. En effet, la plateforme SaaS myElefant est actuellement utilisée par plus de 160 clients, parmi lesquels figurent des marques comme Orange, Nespresso ou Nissan.

Au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2018, myElefant a réalisé un chiffre d’affaires de 10,5 millions d’euros, avec une croissance de 25% par rapport à l’année passée et une marge brute de 3,1 millions d’euros. 41 personnes travaillent pour myElefant, entre Paris et Bordeaux.

"Nous constatons une demande croissante de la part des entreprises qui veulent mettre le messaging mobile au cœur de leur relation client. Avec Sinch, nous gagnons l’envergure et la portée nécessaires pour être compétitifs à échelle mondiale. Nous sommes ravis d’unir nos forces et de relever ensemble les défis d’un marché en pleine explosion ", commente Cyril Puget, président et cofondateur de myElefant.

Handelsbanken Capital Markets est le conseiller financier de Sinch pour cette acquisition. La clôture de cette transaction est attendue début octobre 2019.