La start-up qui révolutionne le secteur de la formation professionnelle en démocratisant l’accès au coaching professionnel annonce une levée de fonds de 2 millions d’euros. L’opération a été menée par Xavier Niel (Kima Ventures), le fonds américain FJ Labs et des business angels experts de la formation, du coaching et du digital. Leur objectif : devenir la solution n°1 pour développer les talents en entreprise en mettant la technologie au service de l’humain.

Lancée en 2017, Simundia est une solution 100% digitale permettant aux entreprises de faire bénéficier tous leurs collaborateurs d’un coaching professionnel, personnalisé en fonction des besoins de chacun, avec les meilleurs experts. Un an de R&D et des retours de milliers d’utilisateurs ont été nécessaires à Grégoire Schiller (HEC, ex- Roland Berger et Rocket Internet), Colombe Mandula (HEC, psychologue et RH spécialisée dans le développement des talents), et Vincent Simon (Arts et Métiers, serial entrepreneur) pour mettre au point ce format de coaching.

« Les entreprises sont confrontées à des transformations de plus en plus rapides : mutations économiques, travail à distance, révolution digitale etc. Pour réussir à mettre en place leurs stratégies, elles doivent développer les compétences de leurs talents et les aider à travailler ensemble. L’outil le plus puissant pour cela est aujourd’hui le coaching professionnel, mais il est malheureusement réservé à moins de 1% des salariés, les tops managers » explique Grégoire Schiller, co-fondateur de la start-up. Ce format permet de proposer à grande échelle un outil généralement réservé à une élite. Il a déjà séduit de nombreux clients comme Sanofi, Roland Berger, Monitor Deloitte, GAN Assurances ou encore Direct Energie.

COMMENT CA MARCHE : Pour utiliser le service, l’entreprise définit une population qu’elle veut coacher, par exemple l’ensemble des managers. Chaque collaborateur couvert reçoit du contenu régulièrement et peut solliciter la start-up à n’importe quel moment pour travailler sur un enjeu qu’il rencontre. Grâce à un outil d’évaluation, il peut connaître ses forces, ses axes de d’amélioration, et cibler son coaching. Il est mis en relation en 24h avec le coach le mieux adapté, ce qui lui permet d’avoir une solution extrêmement réactive et concrète face à des situations du quotidien. Il dispose alors de 3h de coaching par visioconférence sur la plateforme ponctuées par des exercices et des outils, accessibles partout, n’importe quand. Les entreprises peuvent suivre en direct les parcours de leurs salariés et disposent de moyens simples pour évaluer les retours sur investissements. Le tout pour un coût par salarié 10x moins élevé qu’un coaching traditionnel.

« Aujourd’hui, la formation est un marché énorme. Les formats souvent proposés sont peu impactant car tous les salariés ont accès au même contenu. Or chacun a un profil, des besoins, des forces et des faiblesses différentes. Il est donc indispensable de proposer un outil de développement personnalisé. » précise Grégoire Schiller.

Une levée de fonds pour mettre la technologie au service de l’humain

La satisfaction des coachés les confortant dans l’idée que leur offre est impactante, la start-up souhaite aujourd’hui aller plus loin. En plein essor, Simundia annonce une levée de fonds de 2 millions d’euros pour accélérer sa croissance. L’opération a été menée par Xavier Niel (Kima Ventures), le fonds américain FJ Labs et des business angels experts du secteur comme Catherine Snyers (Vice Présidente de la Société Française de Coaching), Steve Fiehl (fondateur de CrossKnowledge, leader du elearning en France), Fabienne et Jean-Marie Rétif (BilletRéduc, SeLoger), et des investisseurs de la communauté AngelSquare.

Leur technologie a déjà permis de développer à grande échelle une expérience de coaching enrichie. La start-up souhaite miser sur l’intelligence artificielle pour aller encore plus loin. Un enjeu majeur d’un coaching réussi est d’avoir un matching optimal entre coach et coaché, rendu possible chez Simundia grâce à un algorithme optimisé en continu. Par ailleurs, la volumétrie de recherches universitaires disponibles sur le coaching et le développement professionnel est massive. La R&D de Simundia vise à proposer aux coachés les meilleurs outils, exercices et littératures en fonction de leurs besoins. La start-up espère ainsi couvrir un nombre de salariés exponentiel tout en augmentant la qualité de chaque coaching.

La start-up qui revendique aujourd’hui plus de 30 clients grands groupes s’est fixée comme objectif de multiplier ce nombre par 5 d’ici un an.