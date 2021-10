3 ans après son lancement, Simundia est aujourd’hui le leader du coaching digital. L’entreprise a connu un développement exponentiel de son activité en lien avec le bouleversement du monde du travail durant le Covid. La startup annonce une levée de fonds de 10 millions de dollars auprès d’AXA Venture Partners (AVP) et d’Educapital, ainsi que du fonds américain historique FJLabs. Objectif : asseoir sa position de leader en France, se développer à l’international, et investir dans l’innovation pour continuer de révolutionner et de démocratiser le coaching grâce à la Tech.

Simundia a accompagné individuellement plus de 10 000 employés issus de 33 pays dans plus d’une centaine d’entreprises : Sanofi, Hermès, Crédit Mutuel, Bain & Company etc.

Le principe est simple : l’entreprise cliente propose à l’ensemble de ses managers, mais aussi de ses collaborateurs, de bénéficier d’un coaching. Simundia va tout d’abord les sensibiliser aux apports du coaching, puis chacun pourra être mis en relation avec le meilleur coach en fonction de son besoin grâce à des outils d’Intelligence Artificielle. Il accèdera alors à un coaching court et personnalisé 100% à distance par visioconférence, complété par des contenus e-learning. Les salariés peuvent ainsi développer leurs soft skills : management, communication, gestion du stress etc. L’entreprise cliente a ensuite de la visibilité sur les problématiques de ses salariés et peut mesurer l’impact du dispositif sur la Qualité de Vie au Travail, la Diversité & Inclusion, la transformation culturelle, ou encore la rétention des talents.

“ La crise du Covid a démontré aux entreprises que tous les salariés avaient besoin de coaching. Chez Simundia, on a voulu mettre fin aux formations en présentiel génériques et ennuyeuses : on est tous différents et on a donc besoin d’un coaching personnalisé, adapté à son profil et à ses enjeux. On est fiers d’avoir pu démocratiser le coaching, historiquement réservé à des top managers. “, précise Grégoire Schiller, cofondateur de Simundia

Des prochains challenges d’envergure

Ces deux dernières années, Simundia a multiplié ses ventes par 10 et cela ne fait que commencer : Simundia compte actuellement 40 collaborateurs et souhaite recruter 80 Talents ambitieux supplémentaires lors des 24 prochains mois. Cela lui permettra d’asseoir sa position de leader en France et de développer sa présence en Europe.

L’entreprise compte également renforcer son investissement dans la technologie pour ajouter de nouvelles fonctionnalités à sa plateforme. La vision de la start-up est de pouvoir au fur et à mesure de son développement coacher de plus en plus de salariés au sein des entreprises clientes, et pas uniquement des managers. Via l’analyse de données et une intervention au plus proche des enjeux des entreprises, Simundia deviendra le partenaire stratégique des dirigeants et DRH dans les enjeux à venir. L’entreprise développera également de plus en plus de contenus thématiques, sur les sujets de leaderships et de diversité par exemple.

L’entreprise s’appuie déjà sur un réseau de 200 coachs dans le monde entier. La levée de fonds va lui permettre de développer une académie de coaching pour former en continu ses coachs. Elle souhaite aussi développer un comité scientifique de chercheurs en psychologie, neurosciences, pour augmenter la puissance de ses coachings.

« Le coaching a toujours été un outil extrêmement efficace de management, mais malheureusement réservé à une trop petite population dans les entreprises. A l’instar du télétravail, le coaching digital va s’imposer comme une tendance pérenne qui permettra de massivement démocratiser cet outil et nous sommes convaincus que Simundia dispose de tous les ingrédients pour en devenir le leader. Sa proposition de valeur est parfaitement adaptée aux problématiques RH actuelles, son format rend compatible l’épanouissement et la performance de chacun, et la relation humaine entre coach et coaché est au centre de leur proposition de valeur. Nous sommes ravis de les accompagner dans leur accélération ! », souligne François Robinet, Managing Partner chez AXA Ventures Partners.

"L’investissement dans le capital humain est crucial pour faire face aux bouleversements du monde du travail. Le coachinf professionnel à différentes étapes de la vie est une tendance de fond. L’offre digitale de SImundia est prometteuse car elle démocratise le coaching pour le plus grand nombre, tout en respectant la spécificité des attentes de chaque personne. Cette approche correspond parfaitement à nos attentes en termes de valeurs et de potentialité de développement. C’est pourquoi nous avons choisi d’accompagner Simundia dans sa croissance.", commente Marie-Christine Levet, Partner et co-fondatrice chez Educapital.