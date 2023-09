Suite à deux premières expériences en banque et en capital-investissement, Simon Lauzeral rejoint Mindston Capital afin de participer à la croissance de la société et de développer les relations avec les partenaires et les investisseurs privés.

Après avoir obtenu son Master en Gestion de Patrimoine à l’INSEEC de Bordeaux, Simon débute sa carrière en 2018 chez BNP Paribas en tant qu’International Private Account Manager. Il est alors en charge de la gestion et du développement d’un portefeuille clients de non-résidents (Français expatriés, diplomates, chefs d’entreprise, investisseurs étrangers).

Suite à ces quatre années dans l’univers bancaire, il rejoint la plateforme de crowdfunding immobilier Anaxago, en charge des relations Investisseurs Grands Comptes, où il accompagne des clients privés (entrepreneurs, business angels, familles, …) et des partenaires dans leurs allocations d’actifs non cotés, tels que l’immobilier et le private equity.

Fort de ces expériences, Simon rejoint l’équipe de Mindston Capital en tant que Directeur des partenariats afin de renforcer la relation investisseurs et développer de nouvelles collaborations (Conseillers en Gestion de Patrimoine, Banque Privée, Family Office, …).

« Je suis heureux de rejoindre Mindston Capital, acteur indépendant de l’investissement immobilier et du private equity, et de pouvoir mettre à profit mon expertise pour nouer de nouvelles relations partenaires et développer de nouveaux marchés. L’approche de Mindston Capital m’a particulièrement attirée par ses stratégies différenciantes et à forte valeur ajoutée, s’appuyant sur un solide track-record d’investissement institutionnel de ses associés. Je vais ainsi pouvoir apporter ma contribution sur la partie commerciale en développant le réseau d’investisseurs et la relation client », commente Simon Lauzeral.

Michaël Farbos, associé au sein de Mindston Capital, ajoute : « La nomination de Simon en tant que Directeur des partenariats est stratégique pour Mindston Capital afin de poursuivre notre croissance. Nous avons mis en place des stratégies d’investissement ciblées et adaptées à la conjoncture et à l’évolution des modes de vie, comme illustré par nos fonds spécialisés dans l’immobilier de luxe, dans l’hôtellerie sur le littoral breton ou encore dans le coliving sur la région lyonnaise ».