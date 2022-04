Le bureau parisien du cabinet d’avocats international Simmons & Simmons était conseil d’Atream et de Principal Real Estate pour le compte de Principal European Office Fund (PEOF), en vue de la structuration d’un club deal institutionnel aux fins de l’acquisition du campus tertiaire lyonnais Urban Garden auprès de HIG Capital.

Situé au cœur du biopôle de Lyon Gerland, cet ensemble neuf et flexible, réalisé par Sogelym Dixence et Aire nouvelle, est certifié Breeam Excellent, Osmoz et BiodiverCity. Il comprend cinq bâtiments, développant une surface de 29 927 m², et répond aux nouvelles exigences de la vie professionnelle, grâce à une offre de services hybrides (conciergerie, espace de coworking, espace bien-être, salle de sport, etc.).

La transaction, complexe, a associé du capital de clients institutionnels allemands et français.

L’équipe pluridisciplinaire de Simmons & Simmons était dirigée par Emilien Bernard-Alzias, accompagné de Marion Labbé-Sevilla, et composée de Taous Mabed et Nicolas Fournier, of Counsel sur les aspects corporate.