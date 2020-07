Le fonds West Street Capital Partners VII, géré par Goldman Sachs Merchant Banking Division, et les dirigeants actionnaires ont reçu de nombreuses marques d’intérêt pour le Groupe Meilleurtaux, leader en France de la comparaison, de l’intermédiation et du conseil en matière de produits et services financiers, et ont choisi de conclure avec le fonds Silver Lake, qui est entré en négociations exclusives pour l’acquisition d’une majorité de capital du Groupe Meilleurtaux.

Silver Lake est un leader mondial de l’investissement centré sur la technologie, qui gère un portefeuille de plus de 40 milliards de dollars et a investi dans des sociétés aussi diverses qu’Alibaba, AirBnB, Twitter, Skype, et plus récemment Silae et Cegid en France.

Le fonds West Street Capital Partners VII, géré par Goldman Sachs Merchant Banking Division, avait acquis Meilleurtaux en février 2017, en associant le management à un projet ambitieux d’accélération de la croissance. Depuis 2013, d’abord avec Equistone et ensuite avec le fonds de Goldman Sachs, le Groupe a fortement développé son métier historique de comparaison et de conseil en crédit et a poursuivi sa croissance avec six opérations majeures de croissance externe permettant l’élargissement de son offre financière. Le Groupe a ainsi enregistré plus de 90 millions de visites sur ses sites web en 2019, déploie 340 agences franchisées, et a intermédié près de 10 milliards d’euros de crédits immobiliers en 2019.

Le Groupe Meilleurtaux a réalisé depuis 2014 plusieurs acquisitions commençant par Choisir-ma-banque en 2014 rebaptisée depuis meilleurebanque.com ; Préféo début 2016, rebaptisé Meilleurtauxsolutions.com et proposant des solutions de regroupement de crédits ; intégré en octobre 2016 MerciHenri.com renommé Meilleureassurance.com et opérant le site LeComparateurAssurance.com. Plus récemment le Groupe a acheté Assurea, spécialiste de l’assurance-emprunteur, le site d’information financière cBanque rebaptisé MoneyVox, et le conseil en placements et investissements MonFinancier rebaptisé Meilleurplacement, dont Marc Fiorentino anime la communauté via son Morning Zapping et ses rubriques dans les médias.

« Nous sommes ravis d’accueillir prochainement ce nouvel actionnaire qui saura nous accompagner dans notre forte croissance et nous aider à accélérer nos projets d’innovation technologique et notre savoir-faire dans l’ensemble de nos métiers. Le Groupe souhaite plus que jamais demeurer à la pointe de l’expérience client, digitale, à distance et en agence en poursuivant ses projets en matière d’utilisation des données, d’intelligence artificielle, de traitement digital des documents ou d’interfaçage par API avec l’ensemble de ses partenaires, tout en offrant un accompagnement et une qualité de service personnalisé de premier ordre » expliquent Hervé Hatt, président du Conseil d’administration, et Guillaume Autier, président exécutif du Groupe Meilleurtaux.

« Meilleurtaux est une entreprise très dynamique grâce à son écosystème de clients, de partenaires et de prestataires financiers, ainsi que ses outils en ligne et en agence. Nous sommes très impressionnés par la manière dont le management a renforcé l’entreprise pour en faire la plateforme de référence du marché français avec quelques 90 millions de visites en ligne et mobiles par an sur les différents sites du groupe, et nous aurons à cœur de l’aider à investir encore davantage dans les produits, les outils et les processus les plus avancés. Investir dans des entreprises dynamiques qui transforment leur secteur est l’essence même de la mission de Silver Lake, et nous sommes ravis de nous associer à l’équipe de Meilleurtaux pour les accompagner dans ce nouveau chapitre de croissance. » déclare Christian Lucas, Président Directeur Général EMEA de Silver Lake.

Michele Titi-Cappelli, Managing Director, et Alexandre Flavier, Executive Director de Goldman Sachs commentent : « Meilleurtaux est une plateforme exceptionnelle qui joue un rôle central dans la démocratisation et la transparence pour le choix des consommateurs dans l’écosystème des services financiers français. Nous ne pourrions être plus satisfaits du succès du partenariat que nous avons établi avec Hervé, Guillaume et leur équipe depuis 2017. Nous sommes convaincus que le Groupe est engagé sur une trajectoire de croissance soutenue. »

La prise de participation majoritaire par Silver Lake est prévue pour se réaliser au dernier trimestre 2020, sous réserve de l’avis des autorités de la concurrence et de la consultation des instances sociales.

A compter du 1er août 2020, le leadership du Groupe Meilleurtaux sera assuré par Guillaume Autier en tant que CEO (président exécutif) et Thomas Kienzi en tant que CFO (directeur général délégué), Hervé Hatt étant président du conseil d’administration.