La société Les Toques Blanches Du Monde annonce la signature de l’acquisition de 100% du capital d’UNIS FISH FOOD (UFF), un acteur incontournable de l’industrie du saumon fumé premium en France.

Patrick Marché, Président Directeur Général des Toques Blanches Du Monde commente : « Je suis très fier de cette acquisition qui constitue une opportunité stratégique exceptionnelle pour étendre notre positionnement sur la chaîne de valeur, de la production à la commercialisation d’un produit à fort potentiel. Cette opération marque également une première étape structurante dans notre ambition de créer un Groupe incontournable du food premium. Je me réjouis d’accueillir les équipes d’UFF avec qui nous sommes impatients de commencer à travailler et exécuter le plan de développement que nous nous sommes fixés ».

Créée en 1989 et basée en région Auvergne-Rhône-Alpes, UFF est une société française de production de saumon fumé haut de gamme qui compte 14 collaborateurs et qui a réalisé un chiffre d’affaires de 3,4 M€ au 30 juin 2020.

Cette acquisition s’inscrit dans la stratégie volontariste de croissance externe des Toques Blanches Du Monde et lui permet d’une part de se doter d’un site de production efficient (préparation, fumaison et salaison, transformation et conditionnement) et d’autre part, de créer de nombreuses synergies : mutualisation du sourcing créant des économies d’échelle, renforcement du réseau de distribution au sein de points de vente complémentaires, force de vente étendue et fonctions supports transverses.

Cette opération devrait dans un premier temps permettre au nouvel ensemble de dépasser les 7 M€ de revenus en 2021 et d’atteindre, à périmètre comparable, plus de 10 M€ de chiffre d’affaires à horizon 2023.

La Société Les Toques Blanches Du Monde tient à remercier ses actionnaires pour leur confiance renouvelée et plus particulièrement Nextstage, Alpha Blue Océan, 123 IM et NOVALI, ainsi que ses partenaires CERA, FIDAL et PWC pour leur accompagnement dans le cadre de cette acquisition.