Malakoff Humanis et Sienna Investment Managers, filiale à 100 % de GBL, annoncent ce jour avoir finalisé leur accord de partenariat dans la gestion pour compte de tiers. Malakoff Humanis et Sienna Investment Managers mettent en œuvre un partenariat stratégique de long terme dans le domaine de la retraite supplémentaire (collective et individuelle) et de l’épargne salariale avec l’ambition commune de faire émerger un leader de l’épargne en France. La conclusion de cet accord fait suite à la tenue des procédures d’information et de consultation applicables en matière sociale et à l’obtention de l’approbation des autorités compétentes.

Malakoff Humanis Gestion d’Actifs va devenir Sienna Gestion

Cette opération se traduit par une prise de participation majoritaire de Sienna Investment Managers au capital de Malakoff Humanis Gestion d’Actifs - la société de gestion de droit français de Malakoff Humanis qui gère €21 milliards (décembre 2021) - qui va ainsi devenir la tête de pont de Sienna Investment Managers en France. Malakoff Humanis conservera une part importante de la société et siègera à son Conseil de surveillance.

Malakoff Humanis et Sienna Investment Managers annoncent également la nomination de Xavier Collot en tant que Président du Directoire de la société de gestion Malakoff Humanis Gestion d’Actifs qui sera renommée Sienna Gestion. Personnalité reconnue dans le secteur de la retraite supplémentaire (collective et individuelle) et de l’épargne salariale en France, Xavier Collot a plus de 20 ans d’expérience en Asset Management dédiés notamment au développement de l’activité épargne en entreprise. Il intégrera le comité de direction de Sienna Investment Managers. Pour accompagner ce marché de croissance et apporter les meilleures solutions aux investisseurs et aux épargnants, Sienna Gestion se dotera d’une feuille de route stratégique s’appuyant sur des capacités d’investissement accrues.

Une étape structurante de la stratégie Epargne de Malakoff Humanis

Ce partenariat constitue une étape structurante de la stratégie de développement de Malakoff Humanis sur le marché de la retraite supplémentaire et de l’épargne salariale. Il va permettre au Groupe de renforcer ses compétences dans le domaine de la gestion d’actifs de long terme en s’appuyant sur un expert doté d’une très forte capacité à innover, notamment dans le domaine de l’investissement socialement responsable et de la gestion à impact.

Les clients, entreprises et épargnants d’Epsens, la filiale spécialiste de l’épargne salariale de Malakoff Humanis, bénéficieront de cette expertise, Sienna Gestion restant la société de gestion partenaire d’Epsens.

Ce partenariat, pleinement intégré dans la politique ISR du Groupe, s’inscrit dans le plan de développement ambitieux déployé par Malakoff Humanis qui compte multiplier par dix son chiffre d’affaires en épargne retraite à horizon 2030. Outre le partenariat avec Sienna, cette ambition s’appuie sur un investissement de €40 millions dans les systèmes d’information, le renforcement de sa force de distribution du Groupe en épargne, et le lancement de nouvelles offres.

Sienna Investment Managers poursuit son développement

Ce partenariat s’inscrit dans la stratégie de développement de Sienna Investment Managers en France, qui poursuit son développement engagé dans la gestion d’actifs pour compte de tiers, et entend tirer parti du nouveau marché de l’épargne retraite. La loi Pacte d’Octobre 2019 donnant une impulsion sans précédent au marché de la retraite supplémentaire et de l’épargne salariale, Sienna Investment Managers, à travers son partenariat avec Malakoff Humanis, et grâce à une approche différenciante de la gestion financière des actifs à long terme, a l’ambition de faire émerger un leader de l’épargne retraite.

Thomas Saunier, Directeur général de Malakoff Humanis déclare : « Ce partenariat va nous permettre d’optimiser notre expertise en matière de gestion d’actifs pour proposer à nos clients un service d’ingénierie financière et patrimoniale innovant et responsable, en conciliant performance financière, impact environnemental et impact social, au service d’une épargne de long terme ».

Xavier Collot, Président du Directoire de Sienna Gestion déclare : « Le marché de l’épargne est en fort mouvement alliant des actifs liquides et des actifs longs termes dans un marché en pleine reconfiguration post loi Pacte, la dynamique de marché nécessite des produits de gestion performants à dimension d’impact ».