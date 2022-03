Sienna Investment Managers a réalisé des acquisitions stratégiques

Avec les acquisitions de L’Etoile Properties et plus récemment de Malakoff Humanis Gestion d’Actifs (MHGA) et d’ACOFI Gestion, Sienna Investment Managers gère désormais 33,7 milliards d’euros (dont 3,2 milliards de capitaux permanents).

Ses expertises de long terme recouvrent le Private Equity, la Dette Privée et l’Immobilier, en direct ou via des fonds, mais aussi les solutions d’épargne retraite et d’épargne salariale pour les institutionnels comme pour les clients privés au travers de partenariats stratégiques, avec un focus sur l’ESG et sur le secteur digital.

Consolidation de la marque Sienna Investment Managers

Les sociétés qui ont rejoint le groupe changeront de nom afin de marquer leur nouvelle appartenance à Sienna Investment Managers tout en précisant leur spécificité :