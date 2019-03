ACQUISITION DE LOFT9 ET CREATION D’UNE PRACTICE DEDIEE A LA TECH

Sia Partners vient de procéder à l’acquisition de Loft9, cabinet de conseil en management fondé en 2010 à Seattle, composé de 70 consultants et réalisant un chiffre d’affaires de 13 millions de dollars.

A l’issue de cette transaction, le bureau de Seattle deviendra le 4ème du groupe. Les trois associés fondateurs de Loft9, Mark Birzell, Ed Beals et Ronan Walsh rejoignent le comité de direction de Sia Partners US, sous la supervision de Dan Connor, l’actuel CEO US.

Avec ce rapprochement, Sia Partners crée une Practice d’une trentaine de consultants dédiée aux clients de la Tech qui constituent une part très importante du portefeuille de Loft9. « Seattle abrite aujourd’hui les deux principales capitalisations boursières mondiales. L’écosystème Tech y est tout simplement hors norme, nous avons depuis longtemps l’ambition de développer notre offre auprès de ces nouveaux géants. », commente Matthieu Courtecuisse, fondateur et CEO de Sia Partners. « De plus, à Seattle, la Tech se fond parfaitement avec des compagnies plus traditionnelles dans le monde du retail et de l’industrie. »

ACCELERATION DU DEVELOPPEMENT DE SIA PARTNERS AUX ETATS-UNIS

Sia Partners US représente désormais plus de 200 consultants répartis dans cinq implantations (New York, Seattle, Houston, Charlotte, Denver) et l’équivalent d’un CA annuel consolidé de 38 millions de dollars, soit environ 16% du revenu total du groupe. Le portefeuille clients américain comprend désormais une cinquantaine de grands clients.

L’ambition du groupe est de porter les effectifs à 500 consultants d’ici fin 2020, en combinant croissance organique et opérations de croissance externe. « Le marché du consulting américain est la référence mondiale, en termes de dynamisme et d’innovation. La taille moyenne des missions est nettement supérieure à celle constatée en Europe ce qui explique une concentration plus forte du marché. En atteignant cette taille, Sia Partners sera un acteur clé et fera partie du Top15 américain », précise Matthieu Courtecuisse.