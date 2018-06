La société vient de lever 7M€ pour soutenir son développement international et sa R&D

Le département Technologies digitales de Seventure Partners continue ses investissements outre-Rhin et annonce ce jour sa participation au 4ème tour de financement de Testbirds, société IT innovante, basée à Munich, proposant des solutions de tests logiciels sur le principe du crowdtesting.

Investisseur historique de Testbirds depuis 2014, le département Technologies digitales de Seventure Partners, est rejoint par Wachstumsfonds Bayern, qui est géré par Bayern Kapital, et BayBG Bayerische Beteiligungsgesellschaft mbH. Falk Strascheg et b-to-v, autres investisseurs historiques de Testbirds, ont également participé à ce tour d’un montant total de 7M€.

« Nous sommes très fiers d’avoir une fois encore convaincu de nouveaux investisseurs et de les accueillir aux côtés de nos investisseurs historiques, dont Seventure Partners, le plus ancien d’entre eux », explique Philipp Benkler, fondateur et CEO de Testbirds. « Ce nouveau tour de table a pour but d’accélérer l’expansion de Testbirds à l’international et de renforcer nos développements R&D ».

Fondée en 2011, la société Testbirds compte parmi ses clients des entreprises prestigieuses telles que Deutsche Telekom, Audi, Deutsche Post, Henkel, Payback, n-tv et Western Union. Outre le crowdtesting, l’entreprise munichoise propose des services cloud pour les tests logiciels tel que le Global Real Device Network (GRDN), qui permet à ses clients d’accéder directement aux appareils mobiles, fournis par les testeurs, à l’échelle mondiale.

« Grâce à notre communauté internationale de plus de 300 000 testeurs et à nos technologies innovantes, nous pouvons aider les entreprises à améliorer durablement leurs sites Web et leurs applications avec un véritable retour d’information de la part des clients. C’est très important car seuls des produits conviviaux et sans bugs survivront à long terme sur un marché digital ultra-concurrentiel », ajoute Georg Hansbauer, co-fondateur et directeur général de Testbirds.