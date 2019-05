TransferGo, société de transfert d’argent, connait une croissance parmi les plus rapides au monde sur ce secteur. Cette Fintech vient en effet d’atteindre le cap du million de clients au niveau international et continue de croître au rythme de 2 000 nouveaux clients par jour.

Basée à Londres, au Royaume-Uni, TransferGo est l’opérateur de transfert de fonds le plus rapide et le plus fiable d’Europe. Avec un score Trustpilot de 9,6 et un score NPS (Net Promoter Score) de 75, l’entreprise a su se construire une image autour de la transparence, la confiance et l’expérience utilisateur. L’année dernière, TransferGo a lancé le premier service de transfert d’argent international entièrement gratuit.

Depuis sa création en 2012, TransferGo a connu une croissance annuelle de 100 % grâce notamment à un déploiement international qui lui permet d’être aujourd’hui présente dans 47 pays. En décembre 2018, la société a conclu un tour de financement de série B de 17,5 millions de dollars, auxquels viennent s’ajouter les 3 millions d’euros levés en 2019 auprès de Seventure Partners.

"TransferGo représente une nouvelle génération de Fintechs qui viennent bouleverser le marché du transfert de fonds. Nous avons tout de suite été séduits par la technologie et la vision des dirigeants de la société », explique Ludovic Denis, Venture Partner au sein de l’équipe Technologies Digitales de Seventure. « Avec son approche « agile » tournée vers l’utilisateur, TransferGo dispose de nombreux atouts pour intégrer notre portefeuille Fintech. Nous avons hâte de travailler avec l’équipe pour contribuer au succès de cette belle aventure entrepreneuriale. »

« Nous sommes fiers d’avoir un million de personnes dans le monde qui utilisent désormais TransferGo pour envoyer de l’argent à leurs proches. L’atteinte de ce seuil témoigne de la pertinence de notre offre, tant en termes de produit qu’en terme d’expérience client », ajoute Daumantas Dvilinskas, CEO et co-fondateur de TransferGo. « Nous avons connu une année exceptionnelle qui nous a permis d’atteindre 1 milliard de dollars de flux monétaires et 1 million de clients. Et ce n’est qu’un début ! Actuellement, seulement 12 % des transferts de fonds internationaux sont digitaux et on s’attend à une augmentation du taux de croissance annuel moyen de 11 % par an au cours des 5 prochaines années, ce qui pourrait représenter un montant de 400 milliards de dollars d’ici 2023. Nous sommes déterminés à tirer le meilleur parti de cette opportunité et à rendre les transferts de fonds digitaux accessibles au plus grand nombre. Nous sommes ravis que Seventure Partners soutienne notre vision. »