Partenaire financier majeur d’Anytime depuis 2016, Seventure Partner confirme sa stratégie d’investissement visionnaire dans les Fintech

Le département Technologies digitales de Seventure Partners, un acteur européen leader dans le financement de l’innovation, annonce ce jour la cession d’Anytime à Orange Bank pour un montant qui n’est pas dévoilé mais qui permet à Seventure de réaliser une plus-value significative.

La Fintech au cœur de la stratégie de Seventure Partners

Seventure avait accompagné Anytime dès 2016, avec un financement de 4,5 M€, permettant ainsi à la néobanque d’accélérer son développement pour répondre aux besoins non satisfaits des TPE, associations et professionnels indépendants. Avec une grande agilité, Anytime a construit, en direct ou en partenariat, une offre de services totalement digitalisée qui dépasse largement la mise à disposition d’un compte professionel et de moyens de paiements. Ainsi, Anytime accompagne également ses clients pour gérer leur facturation, payer leurs salariés, rembourser leurs frais et automatiser leur comptabilité.

« Dès 2016, nous avions été séduits par la vision et le business plan des fondateurs. Le développement d’Anytime s’est déroulé majoritairement de manière organique avec une rentabilité atteinte dès 2018. », explique Ludovic Denis, Venture Partner de Seventure Partners et spécialiste des Fintech. « Nous avons vu le marché évoluer très rapidement avec des entrants très agressifs principalement venus d’Allemagne. Sur le marché très exigeant des TPE et indépendants, nous étions, et restons persuadés que beaucoup d’entre eux seraient mieux servis par une offre 100% française qui allie technologie et intégration à leur écosystème. »

« Notre stratégie d’investissement est constante depuis plusieurs années avec des tickets moyens de 1 à 5 M€ », ajoute David Manjarrès, Directeur du département Technologies digitales de Seventure Partners. « Notre objectif n’est pas de pousser les sociétés de notre portefeuille à des levées à 2 ou 3 chiffres lorsque cela n’est pas nécessaire. Nous regardons des dossiers où les fondateurs privilégient une croissance basée sur une rentabilité à un horizon moyen terme. Nous privilégions un accompagnement de proximité au quotidien ».

Anytime au cœur de la stratégie de développement d’Orange Bank

Déjà très implantée sur le marché des TPE/PME, Orange Bank place Anytime au cœur de sa stratégie de développement auprès des indépendants et des TPE. Anytime va permettre à Orange Bank de poursuivre la digitalisation et l’apport d’outils de gestion financière à un portefeuille clients en plein développement.