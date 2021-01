Le fonds ciblant le Sport et le Bien-être de Seventure Partners accompagne désormais 5 sociétés

Près d’un an après le lancement du fonds Sport & Performance Capital, Seventure Partners, un leader européen du financement en capital innovation, confirme l’accélération du développement de l’écosystème Sport & Bien-être, notamment en France.

Si la crise sanitaire a mis un coup d’arrêt à tout un pan de l’économie du sport, l’économie du sport a néanmoins maintenu ses efforts d’investissement et d’innovation pour répondre, entre autres, aux enjeux des sportifs professionnels du secteur d’une part, et aux attentes des sportifs amateurs d’autre part.

En effet, si la filière de l’économie du sport est encore en construction à ce jour, l’univers des start-ups et des PME du sport séduit de plus en plus les consommateurs, mais aussi les professionnels du secteur qui cherchent de nouvelles idées afin de se réinventer et de se démarquer de la concurrence. Tendances qui se sont renforcées avec la crise sanitaire, le confinement et la fermeture de nombreuses salles de sport.

L’étroite relation qu’entretiennent le sport et la santé ont aidé à l’essor de la pratique physique dans un but préventif de réduction du risque de pathologies (cardiaques, obésité, etc. ...) poussant les français à faire de plus en plus de sport afin de préserver leur capital santé et leur moral.

Accélérer l’investissement dans les start-ups et les PME du sport et bien-être, une priorité pour Seventure Partners

Dans une récente étude, le collectif « French SporTech », relevait le manque de financement de la filière en France comparé d’autres pays.

« Chez Seventure, nous somme actifs dans l’investissement, au niveau international, en santé, bien-être, digital appliqué à la santé, nutrition et microbiote depuis plus de 20 ans, notamment avec nos fonds Health For Life Capital I & II. Nous sommes également reconnus pour nos investissements pan-européens en technologies digitales finTech et retailTech depuis de nombreuses années. C’est grâce à ces expertises que nous avons très tôt constaté qu’une filière sport et bien-être allait émerger. Aussi avons-nous créé le Fonds Sport & Performance Capital en S2 2019, avec un soutien enthousiaste et déterminant des Caisse d’Epargne au 1er closing, qu’ont rejoint des investisseurs institutionnels et bientôt aussi des corporates », explique Isabelle de Crémoux, Président du Directoire de Seventure Partners.

5 investissements déjà réalisés et d’autres à venir en 2021 !

Seventure Partners a déjà réalisé 5 investissements, bien répartis sur le territoire (Paris, Annecy, Lyon, Douai et Brest) au cours des 12 derniers mois. Ces 5 entreprises ont pour points communs une forte dimension technologique et une internationalisation du chiffre d’affaires déjà avérée. Elles ont toutes réussi en 2020 à faire croître significativement leur chiffre d’affaires, malgré les circonstances sanitaires, ce qui montre la qualité et la résilience de leur business model.

Kinomap : Plateforme interactive de simulation de parcours sportifs en vidéo, Kinomap compte plus de 50 000 utilisateurs actifs, dont plus de 80% hors de France, et propose plus de 300 000 km de parcours cumulé, générés grâce aux vidéos géolocalisées partagées par les utilisateurs. La plateforme permet aux utilisateurs équipés de home trainer ou d’équipements de cardio training de pratiquer leur activité sportive préférée en voyant défiler à l’écran un parcours choisi : col du Galibier, Montée de l’Alpe d’Huez, Mont Ventoux... pour les cyclistes mais aussi lacs et mers pour les kayakistes et parcours variés pour les joggeurs. Les utilisateurs peuvent s’affronter entre amis à distance ; la vitesse de la vidéo s’adaptant à l’effort de l’utilisateur. Kinomap a évidemment permis en 2020 aux sportifs amateurs de poursuivent leurs activités indoor avec un fort niveau de sensation et de plaisir.

Hardloop.fr : site de vente en ligne d’articles de mode (vêtements et chaussures) et de matériel technique destinés aux sports Outdoor. D’abord positionné comme un spécialiste des sports extrêmes, le site a petit à petit étoffé sa gamme pour atteindre un public plus large tout en conservant son image de spécialiste haut de gamme.

SkillCorner : visualisation en direct à partir d’un flux vidéo en broadcast. Grâce à sa technologie de pointe, Skillcorner est en mesure de détecter, suivre et restituer tous les joueurs, l’arbitre et le ballon présents dans le champ de la caméra. Ce produit innovant s’adresse en particulier aux clubs professionnels qui l’utilisent ces données pour identifiés et profilés les joueurs à fort potentiel qu’ils souhaitent acheter. Plus de dix nouveaux clubs des premières leagues en Europe sont déjà clients de la solution de SkillCorner. Les sites de paris en ligne et les médias sportifs sont de leur côté intéressés par la capacité de visualisation temps réels des matchs .

Move’N See : conçoit et commercialise des robots camera qui permettent de filmer un individu en mouvement sans intervention humaine. Le concept a comme premier débouché l’équitation où sa solution permet de filmer automatiquement des séances de dressages ou de sauts d’obstacles. Les robots permettent en effet de résoudre le problème du cameraman qu’on ne peut pas s’offrir ou de l’ami avec une qualité aléatoire. Move ’N See propose aussi de plus en plus de services digitaux autour des vidéos de coaching sportif : live streaming vers un coach distant, dessins et commentaires, coach finder... Un second robot caméra à destination des sports collectifs a été lancé fin 2020. Move’N See réalise une majorité de son chiffre d’affaires à l’international.

Clim 8 : vêtements de marques de sport. Contrairement aux solutions actuellement commercialisées sur le marché, la technologie de Clim8 est en mesure de piloter en temps réel les panneaux chauffants afin de réguler le confort thermique de l’utilisateur en prenant en considération ses caractéristiques propres (âge, poids, ...) mais également en suivant l’évolution en temps réel de l’intensité de l’activité physique qu’il pratique. La technologie Clim8 peut être intégrée dans différents types de produits (gants, vestes, base layer, chaussures, ...) et répond aux attentes des consommateurs dans le cadre d’un grand nombre d’usages (outdoor, moto, ski, chasse/pêche, vêtements de travail, militaire).

« Avec notre fonds Sport & Performance Capital, qui vise une taille cible de 80M€, notre volonté est de constituer un portefeuille de 15 à 20 sociétés en diversifiant les stades de développement, les secteurs d’activités et les géographies en Europe. Malgré la crise sanitaire, nous avons reçu plus de 120 opportunités d’investissement en 2020 dans le domaine du sport. La richesse de ces projets est impressionnante et nous espérons convaincre de grands donneurs d’ordre de l’écosystème de co-investir à nos côtés pour soutenir cette filière hyper-dynamique. À l’orée des Jeux Olympiques de Paris 2024, dont BPCE est partenaire premium, c’est tout un écosystème est en train de se mobiliser. Le sport est une composante essentielle de la santé des gens. En ces temps d’inquiétude sanitaire et de solitude, les gouvernements et les populations ont pris conscience, encore plus qu’auparavant, que le sport était un excellent moyen de rester en forme, d’améliorer son capital santé, de garder le moral, d’établir un lien entre les générations et de lutter contre l’isolement », ajoute Isabelle de Crémoux.