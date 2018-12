Microbiotica Limited

L’entreprise, fondée en 2016 sur la base de recherches novatrices menées au Royaume-Uni au sein du Sanger Institute, s’est rapidement développée grâce à sa capacité unique de cultiver, caractériser et phénotyper la majorité des bactéries intestinales d’un patient et leurs interactions avec l’hôte. Basée au Wellcome Trust Genome Campus de Cambridge au Royaume-Uni, Microbiotica a signé un partenariat stratégique avec Genentech, membre du groupe Roche, dans le domaine des maladies inflammatoires de l’intestin (MII) ainsi qu’avec l’Université d’Adélaïde pour le développement d’un traitement de la colite ulcéreuse. Seventure Partners a investi 4M£ dans l’entreprise.

Siolta Therapeutics

Siolta Therapeutics est une biotech basée à San Francisco et spécialisée dans la recherche et le traitement des allergies en s’appuyant sur une recolonisation du microbiote intestinal. Les nourrissons qui développent des allergies et de l’asthme pendant l’enfance hébergent un microbiome intestinal spécifique, dépourvu de bactéries bénéfiques. Ainsi, sur la base du microbiome du nourrisson, Siolta a mis au point un candidat médicament et un compagnon diagnostic ayant le potentiel d’éradiquer l’asthme. L’objectif de Siolta Therapeutics est d’identifier les nourrissons présentant un risque accru de maladie en prélevant des échantillons de leurs premières selles. Le microbiome permet ainsi de détecter les 10% d’enfants américains susceptibles de développer de l’asthme. Si l’asthme est la première indication visée par Siolta Therapeutics, la société a développé une plateforme lui permettant de travailler sur d’autres maladies inflammatoires et allergiques.

NeurIMM

NeurIMM est une entreprise du microbiome en cours de création à Paris, fondée sur des recherches scientifiques novatrices menées par le Professeur Henrique Veiga-Fernandes au NIMR (National Institute for Medical Research de Londres, Royaume-Uni), à l’IMM (Institut de Médecine Moléculaire de Lisonne, Portugal) et à la Fondation Champalimaud (Lisbonne, Portugal). Ses recherches ont permis de découvrir que dans plusieurs tissus (y compris les intestins et les poumons), les Cellules Lymphoïdes Innées (ILC) sont parmi les premiers effecteurs de la réponse immunitaire innée. La découverte des ILC est récente au regard de toutes les recherches menées sur les cellules lymphoïdes. Les ILC semblent impliquées de manière non-redondante dans de nombreuses pathologies inflammatoires, devenant par là-même, d’intéressantes cibles thérapeutiques potentielles en cours de développement par NeurIMM. Investisseur leader de ce premier tour d’amorçage, Seventure Partners a contribué activement à la création de NeurIMM à Paris. « Identifier des avancées scientifiques de pointes partout dans le monde, aider les dirigeants à optimiser leur plan de développement et convaincre les fondateurs de localiser leur nouvelle entreprise en France en finançant les premiers pas, est l’un de nos savoir-faire » précise Isabelle de Cremoux, Présidente du Directoire de Seventure Partners.

Galecto Biotech AB

Société danoise, Galecto Biotech est leader dans le développement de modulateurs de galectine pour le traitement de maladies graves, dont la fibrose et le cancer. Seventure Partners a rejoint un pool d’investisseurs pour un tour de série C. Ce financement va permettre à Galecto Biotech de mener une étude clinique de phase 2/3 sur le TD139 inhalé, un inhibiteur puissant et sélectif de la galectine-3, dans la fibrose pulmonaire idiopathique (FPI), une maladie chronique grave caractérisée par une diminution progressive de la fonction pulmonaire. Des études cliniques sur d’autres inhibiteurs potentiels du Gal-3 par voie orale et oculaire sont également prévues.

« Avec ces quatre nouveaux investissements, Health for Life CapitalTM poursuit sa stratégie axée sur le financement des innovations liées au microbiome », précise Isabelle de Crémoux. « Cette industrie émergente connaît une croissance rapide et nous sommes convaincus qu’elle présente un vrai potentiel à la fois sur le plan médical et financier. L’expertise de notre équipe est reconnue au niveau international, ce qui nous permet d’identifier les entreprises les plus innovantes dans ce domaine partout dans le monde. »