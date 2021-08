ServiceNow, leader mondial des workflows digitaux pour simplifier le monde du travail, a annoncé aujourd’hui la signature d’un accord pour l’acquisition de Mapwize, spécialiste de la cartographie intérieure et de l’orientation basé à Lille, en France.

Avec Mapwize, ServiceNow fournira des capacités de cartographie intérieure pour les collaborateurs qui réservent des bureaux, des salles de conférence, des espaces de travail et des ressources sur le lieu de travail, ainsi que pour l’orientation à l’intérieur des bureaux, depuis leur ordinateur ou leurs appareils mobiles.

Les capacités de Mapwize aideront également les services généraux à gérer et mettre à jour les plans des bureaux en fonction des tendances d’utilisation et de l’évolution des besoins immobiliers.

« Dans le nouveau monde du travail hybride, le rôle des services généraux n’a jamais été aussi important pour proposer les meilleures conditions de travail possibles aux collaborateurs », a déclaré Blake McConnell, SVP Employee Workflows chez ServiceNow. « Grâce à Mapwize, ServiceNow sera à l’avant-garde de l’expérience des employés en facilitant l’orientation dans les bureaux et l’accès aux informations et aux services dont ils ont besoin dans leur travail. »

Pour aider à la mise en place de lieux de travail flexibles et agiles, ServiceNow va intégrer nativement les fonctionnalités de Mapwize dans la Now Platform et sa suite Workplace Service Delivery.

Les solutions de cartographie, les caractéristiques des produits et les ingénieurs de Mapwize complèteront et amélioreront les capacités existantes de Workplace Service Delivery de ServiceNow, et notamment Workplace Space Mapping (cartographie intérieure), Workplace Reservation Management (gestion des réservations), Workplace Space Management (gestion des espaces), Workplace Visitor Management (gestion des visiteurs), Case and Knowledge Management (gestion des demandes et informations) et Safe Workplace Suite (gestion du retour au bureau).

« ServiceNow est le leader mondial pour offrir les meilleures conditions de travail aux employés », a déclaré Médéric Morel, Pdg et cofondateur de Mapwize. « Nous sommes ravis de les rejoindre dans leur mission de simplifier le monde du travail pour tous. Avec ServiceNow, nous avons une opportunité unique de développer notre technologie pour aider des organisations du monde entier à évoluer dans des environnements de travail hybrides. Associée à la Now Platform et à la suite Workplace Service Delivery, elle va supprimer le stress et le temps liés à l’orientation sur le lieu de travail, permettant ainsi aux employés de rester agiles et efficaces dans n’importe quel environnement, et depuis n’importe quel appareil. »

Basée à Lille, en France, Mapwize a été fondée en 2014 par Médéric Morel et Mathieu Gerard, respectivement CEO et CTO. ServiceNow prévoit de finaliser l’acquisition de Mapwize au troisième trimestre 2021. Les termes financiers de la transaction n’ont pas été divulgués.