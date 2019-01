ICONIQ Capital, suivi par Alven Capital, Battery Venture, Dawn Capital et FirstMark Capital réalisent ensemble le plus gros investissement à date dans le secteur de la data science et du machine learning.

Depuis sa création en 2013, Dataiku a fait le choix de promouvoir l’accès à la data science au plus grand nombre plutôt que de la restreindre à des usages d’experts. Sa plateforme éponyme permet aux entreprises de toute taille et de tout secteur de repenser leurs activités grâce à l’intelligence artificielle et de trouver de nouvelles réponses à leurs problématiques d’optimisation marketing, de maintenance prédictive, ou encore de détection de fraude.

« Ce dernier tour de table confirme le bien fondé de notre stratégie qui est de construire et de fournir le bloc manquant de l’entreprise moderne : la plateforme opérationnelle sur laquelle l’entreprise construit elle-même les intelligences artificielles qui vont résoudre ses problèmes métiers », déclare Florian Douetteau, CEO de Dataiku. « Beaucoup parlent de transformation numérique à l’échelle de l’entreprise, nous sommes persuadés que cette révolution se joue à l’échelle des individus et de leur capacité à s’approprier ces technologies. Nous travaillons dans ce sens depuis le début, convaincus que l’accès à la donnée, la collaboration entre les profils et l’éducation sont les clés d’une adoption massive de l’intelligence artificielle au cœur de l’entreprise ».

« En incitant les entreprises à extraire de la valeur de flux de données massifs et disparates, Dataiku répond à un besoin réel et en croissance du marché », déclare Adar Zango, directeur chez ICONIQ Capital. Il ajoute « il est important de souligner que la plateforme y parvient avec une approche hautement différenciée qui engage différents profils de manière collaborative. Ainsi data scientists, data engineers et data analysts peuvent travailler ensemble sur une plateforme unique pour rapidement créer de la valeur. Les experts de la data et les grandes entreprises que nous avons sollicités ont mis l’accent sur la qualité exceptionnelle du produit et son adéquation avec les besoins du marché. Nous sommes ravis d’avoir l’opportunité d’investir dans cette pépite tech. »

Fort de cette nouvelle marque de confiance, Dataiku continuera via son offre produits et ses initiatives à sensibiliser et à s’investir pour favoriser l’accès à la technologie et à promouvoir une adoption responsable de l’intelligence artificielle dans les entreprises, en donnant les clés de compréhension de son fonctionnement au lieu de les masquer.

Dataiku, nommée par Forbes parmi les « meilleures entreprises de Big Data pour lesquelles travailler en 2018 », prévoit de doubler son effectif actuel de 200 personnes entre son siège à New York et ses bureaux à Paris et Londres ainsi que dans ses nouveaux bureaux à Sydney et à Singapour. Dataiku accélérera également l’ajout de nouvelles fonctionnalités et s’emploiera à élargir son réseau de partenaires technologiques. Dataiku enfin, continuera de développer ses initiatives de recherche avec Enterprise AI Lab, ses programmes académiques et à but non lucratif, son cycle international de meet up, ainsi que ses conférences EGG.

Dataiku compte plus de 200 clients dans le monde entier sur une multitude de secteurs : distribution, e-commerce, santé, finances, transports, secteur public, industrie, et plus (parmi lesquels General Electric, Sephora, Unilever, KUKA, FOX, et BNP Paribas).